¿Masticás hielo? Mirá la advertencia de un dentista que se viralizó en redes sociales

El cuidado de los dientes abarca una serie de recomendaciones de los odontólogos; el cepillado y la limpieza son las principales. Sin embargo, esta vez, un grave error también sirvió de aviso.

En TikTok el usuario @the.teeth.doc marcó enfáticamente el problema que generan algunos de sus pacientes al morder el hielo. El acto daña el esmalte de la dentadura hasta fracturarla, lo que trae consigo un costoso tratamiento de reparación. En el vídeo que circuló en la red social se ve como una de las muelas afectadas se desprende en dos pedazos al tocar con una de las pinzas.

En la descripción del video el profesional expresó: “¡No mastiquen hielo, muchachos! Es una sustancia que no tiene ningún valor nutricional. Masticarlo rompe los dientes y puede ser un síntoma de un problema mayor, como la anemia”.

Con 386 mil ‘Me gusta’, el vídeo arrojó respuestas de muchos seguidores con diversas opiniones sobre el caso, desde la experiencia de haber pasado por un dentista, hasta desde el desconocimiento y la impresión de ver como se parte una pieza dental.

“Así es como me rompí un diente cuando era más joven y ahora estoy esperando a que se me caiga porque se me cayó la otra mitad”, fue uno de los comentarios destacados de uno de los seguidores, que avaló la teoría del tiktoker con el relato de su experiencia.

Otros, escépticos a esta medida preventiva, descartaron por completo la afirmación y hasta dilucidaron que esa persona perdió su diente por una caries que se originó en la zona: “Eso no es una cavidad afectada por el hielo, se puede ver por la enorme abolladura negra. No soy dentista, pero lo puedo observar”.