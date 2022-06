Nadie fue a la presentación de su libro y su relato viralizó: "No me avergüenza, ni me enorgullece”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una escritora y abogada argentina publicó en LinkedIn una foto tomada durante la presentación de su libro. En la publicación, reflexionó sobre la experiencia vivida, ya que nadie acudió al evento.

A través de su cuenta de Instagram, contó que la producción tuvo un buen arranque gracias a unas notas en medios de comunicación, presentaciones y firmas de ejemplares en una feria. Por eso, vio en un evento realizado en un centro comercial la oportunidad de firmar más ejemplares. “Cuando llego al lugar, habían puesto una mesa del patio de comidas con una silla en un ancho pasillo del Shopping, destinado para mí. Con algunos libros sobre la mesa, me acomodé y ahí me quedé”, relató.

Lamentablemente, “no vino nadie”, pero en vez de ver la situación como algo “vergonzoso”, tomó la decisión de tomarlo con humor: Se sacó una foto, la publicó en LinkedIn y contó los detalles de su tropiezo.

“Este tipo de cosas son parte del camino. Tuve experiencias iguales en el pasado y entendí que no estoy sola. También pretendí ponerle una cuota de humor, desdramatizarlo”, contó Helena Estrada, quien es máster en mercado de capitales y financieros.

Se volvió viral en LinkedIn

“Pasadas algunas horas, entro a LinkedIn y veo una cantidad inusual de respuestas que minuto a minuto se multiplicaban, ¡logarítmicamente! Hoy, a menos de 48 horas, el posteo tiene 1 millón de impresiones, fue compartido más de 200 veces, unos 2000 comentarios, y 15k likes. Por ahora, porque cada vez que me vuelvo a fijar, ¡sube! (y asusta un poquito)”, agregó.

“Muchos valoran mi ‘valentía’, y me da pudor contradecirlos, no fue un acto de coraje, más bien de complicidad”, relató. “A todos nos ha tocado el pasillo vacío y sabemos cómo se siente. No me avergüenza, ni me enorgullece. Hay un poema de Rudyard Kipling, ‘If’, que dice que el triunfo y la derrota son dos impostores. En la vida he tenido suficientes altos y bajos para reconocerlo. Y creo que mi mejor versión ha salido más durante las derrotas que en los triunfos, que me pueden marear”.

El caso de Helena se convirtió en fuente de inspiración para cientos de personas que vivieron situaciones similares y que incluso se animaron a contar sus propias experiencias.

“La idea era mostrar que podés ser una referente en tu área y aún así tener un día negro. Creo que compartir esta experiencia suma, especialmente porque hay muchas mujeres con las mismas inseguridades. Saber que detrás de un auditorio colmado, de un diploma brillante, de un ascenso luminoso, hay muchos pasillos vacíos. Y si pasamos al lado de alguno de ellos, paremos, y hagamos contacto. No estamos solos, solo que a veces somos un poco tímidos”, declaró.

Quién es Helena Estrada

Es una abogada argentina, máster en mercado de capitales y financiero, y tiene una amplia trayectoria trabajando en la autonomía de las mujeres. Es conferencista y consultora especializada en mujeres. Creadora de contenidos y tiene un podcast llamado Mujer es Poder, influencer en redes sociales, autora de artículos de opinión y de los libros Saltar por Nosotras y Dueña de tu dinero.