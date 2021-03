Otro golpe para Harry y Meghan: Renuncia la directora de Fundación Archewell

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El príncipe Harry y Meghan Markle están viviendo una reestructura importante en la Fundación Archewell a menos de un año de su creación, ya que en días recientes se dio a conocer que Catherine St. Laurent presentó su renuncia como directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro que los duques de Sussex decidieron fundar en abril de 2020 luego de que anunciaron que se retiraban como integrantes senior de la familia real británica y por ende dejaban la Royal Fundation, en la cual compartían liderazgo con el príncipe William y su esposa Kate Middleton, duques de Cambridge.

Según lo que publicó el diario The Telegraph, Catherine, quien antes de comenzar en la Fundación Archewell trabajaba en la Fundación Bill y Melinda Gates, decidió dejar su empleo porque se le asignaron tareas que no estaban estipuladas en su contrato. “Creo que tenía la sensación de que tenía que cumplir muchas funciones para la pareja, de las cueles, no todas estaban necesariamente en las especificaciones de su contrato”, dijo una fuente consultada por el periódico británico.

Hace once meses, cuando St. Laurent, que nació en Canadá y es mamá de dos hijos, llegó con los duques de Sussex, ellos la definieron como un elemento increíble y se dieron emocionados por tenerla en su equipo. Hasta el momento Catherine no ha hecho ningún tipo de comentario con su salida pero lo que sí se confirmó es que seguirá apoyando a la fundación como una asesora senior.

“Era un gran poyo para ellos. Era una gran impulsora, con amplia experiencia, que hizo lo necesario para liderar la nueva vida laboral de los duques de Sussex en Estados Unidos. Es sorprendente que haya dejado su papel antes de cumplir un año”, dijo la fuente.

Además, con la difusión de esta información, también se confirmó que el nuevo director ejecutivo de Fundación Archewell será James Holt, quien se desempañaba como el encargado de las comunicaciones oficiales de Harry y Meghan, por lo que ahora, todos los comunicados de prensa que dos duques se concentrará en los Estados Unidos. En lugar de James, la pareja nombró a Toya Holness como la nueva secretaria de Prensa Global de Archwell.

Por otro lado, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle también integraron a otras dos personas a su equipo, Ben Browing, productor de la película “Promising Young Woman” que está nominada en la categoría de “Mejor película” en los premios Oscar de 2021, que se desempeñará como el jefe de contenido de Archewell Productions y Archewell Audio, que fueron creadas por los duques debido a los contratos millonarios que firmaron con Netflix y Spotify. Y la segunda es Genevieve Roth, del equipo de Invisible Hand, que se unirá como asesora estratégica.