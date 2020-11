¿Existe una estación para tomar café o es una cuestión cultural?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“¡No! No tomo café con este calor ni loco”, me dijo un señor en la puerta de Ganache en Colonia del Sacramento mientras se tomaba un humeante mate. En Uruguay el problema del consumo de café en verano no es una cuestión de calor, es un tema cultural.

Primero fue la cerveza artesanal, después el café de especialidad y ahora el pan de masa madre. Los puntos de conexión son muchos, una búsqueda de volver a los sabores originales, a una exigencia por materias primas de alta calidad, a una salida de los procesos industriales para ir a las pequeñas producciones que prioricen una relación íntima entre creador y consumidor para transformar todo en una experiencia vital.



La elaboración como una forma de vida y no una excusa para ganar dinero. Somos más artesanos que empresarios. La pandemia terminó de dimensionar esto y mucha gente se ha volcado a estas experiencias gastronómicas, pero no todo es color rosa. Los márgenes de ganancia son pequeños, la materia prima es importada y el dólar tuvo una fuerte suba en el último año, además muchas personas están desempleadas y otras sienten temor a salir a aglomerarse.

A nivel más estructural, cada uno tiene su talón de Aquiles, el exceso de cerveza artesanal puede terminar en problemas de salud, el exquisito pan de masa madre es un camino de ida hacia varios kilos de más; y en nuestro caso, el del café de especialidad, es la estacionalidad. En Uruguay todos los que trabajamos en el mundo del Café no ignoramos que en verano su consumo baja notoriamente. Cualquiera que haya ido a Brasil o Colombia, los grandes cafeteros del continente, sabe que el cafecito o el tinto se beben sin importar el calor (por cierto mucho mayor que en Uruguay), de hecho en Uruguay el mate se toma todo el año y se lleva hasta a la playa. El bajo consumo de café en la Suiza de América durante los meses de calor es una cuestión cultural.

Todavía recuerdo la campaña de una famosa marca de helados industriales que trabajó con éxito la desestacionalización del producto con una comunicación fuerte que decía algo así como “Quién dijo que el helado no se puede tomar en invierno?” Y otra gestión de marketing con un claim claro “cuanto más frío, más helado”.



En el mercado cafetero las formas de desestacionalizar la bebida se han dado a partir de la incorporación a la carta de algunas bebidas como el café frío, Coldbrew y el Affogato (café con helado), pero siguen siendo aportes menores en la facturación. Quizá sea tiempo de pensar acciones colectivas que instalen en el imaginario que el café se disfruta todo el año, como el mate y como una buena charla. Desde aquí tiro este mensaje en una botella y aporto ideas para un verano cafetero.



¡Buena vida y buen café!