Otro escándalo: ex asistente del príncipe Carlos pidió dos millones de dólares a cambio de un título 

La familia real británica suma un nuevo escándalo: un excolaborador del príncipe Carlos renunció de forma temporal a su puesto como director de una organización benéfica de la corona tras ser acusado de prometer un reconocimiento oficial para un donante saudí.

Michael Fawcett coordinó el apoyo para que el empresario saudí Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz recibiera un reconocimiento oficial, según reportaron los diarios "The Sunday Times" y "Mail on Sunday". El empresario donó más de 1.5 millones de libras (2.1 millones de dólares) a la Fundación del Príncipe para financiar proyectos de restauración de patrimonio que interesaban a Carlos, incluidas residencias que utilizaba el príncipe de Gales, según "The Times".

En una ceremonia privada en 2016, Carlos otorgó a Mahfouz un título honorario de Comandante de la Más Excelente Orden del Imperio Británico. El saudí niega cualquier mala práctica.

La Fundación del Príncipe señaló en un comunicado que Fawcett se ofreció a renunciar de forma temporal a sus labores como director de la organización mientras se completaba una investigación. Fawcett comenzó a trabajar para la corona en 1981 como lacayo de la reina Isabel II y más tarde se convirtió en el ayuda de cámara asistente de Carlos.

En 2003 fue acusado de vender regalos no deseados de la familia real, pero fue absuelto de las acusaciones de infracciones financieras. Renunció a su puesto como ayuda de cámara, pero siguió trabajando en otros puestos como organizador de eventos del príncipe.