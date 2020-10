Emily Ratajkowski está embarazada y lo anunció con una sensual foto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Emily Ratajkowski, de 29 años, espera su primer bebé y dio a conocer la noticia con una imagen en la que luce totalmente desnuda y presumiendo su pequeño baby bump. La empresaria y creadora de Inamorata compartió la feliz primicia con sus casi 27 millones de seguidores en Instagram.



La actriz y modelo parece que guardó muy bien este secreto porque en algunas de las fotos se ve que tiene más de seis meses de embarazo.



El papá de su primer hijo es el productor de cine Sebastian Bear-McClard, con quien se casó hace apenas dos años. "Cuando mi esposo y yo les decimos a mis amigos que estoy embarazada, su primera pregunta después de 'Felicitaciones' es casi siempre "¿Sabes lo que quieres?", escribió la modelo. "Nos gusta responder que no sabremos el género hasta que nuestro hijo tenga 18 años y que entonces nos lo harán saber".



Su embarazo lo dio a conocer a la revista "Vogue", en cuya portada aparece feliz y vestida con un bonito camisón en color bronce. "Pero no importa cuán progresista pueda esperar ser, entiendo el deseo de conocer el género de nuestro feto; se siente como la primera oportunidad real de vislumbrar quiénes podrían ser. A medida que mi cuerpo cambia de maneras extrañas y desconocidas, es reconfortante obtener cualquier información que pueda hacer que lo que viene se sienta más real", redactó Emily para la revista de moda, dio a conocer "Daily Mail".



El mes pasado, Emily Ratajkowski escribió en primera persona un artículo para "The Cut", de "New York Magazine", que tituló “Comprarme de nuevo ¿Cuándo una modelo posee su propia imagen?”, y abordó los problemas que ha enfrentado como modelo por sus derechos imagen y los derechos de las fotografías que le toman.



Lo más fuerte que Emily redactó fue el suceso que le ocurrió en mayo de 2012, durante un shooting con el fotógrafo Jonathan Leder. Según la historia, ella acudió a la casa de él en The Catskills, Nueva York, en donde posó en lencería durante la primera parte de la sesión y después desnuda, mientras esto sucedía, ambos tomaron vino, según la modelo, y al terminar de posar se sentó en el sofá que estaba en casa de Jonathan.



“Tenía frío, tiritaba y estaba acurrucada debajo de una manta. Jonathan y yo estábamos en su sofá, y la textura áspera de sus jeans frotaba con mis piernas desnudas”, relató Emily. Sin embargo, aunque no recuerda haberlo besado, lo que sí detalló es que lo que vino después está un poco borroso en su mente “[…] sí recuerdo que sus dedos de repente estaban dentro de mí”, reveló la también actriz.