El adiós de Harry y Meghan a la realeza

REALEZA

Así fue la semana de despedidas de los duques de Sussex antes de volver a Canadá y firmar su salida como miembros de la familia real.

Mariana Malek En la abadía de Westminster 2020. Foto: Reuters y AFP Los duques de Sussex en la abadía de Westminster 2020. Foto: Reuters y AFP Los duques de Sussex en la abadía de Westminster 2020. Foto: Reuters y AFP Los duques de Sussex en la abadía de Westminster 2020. Foto: Reuters y AFP Los duques de Sussex en la abadía de Westminster 2020. Foto: Reuters y AFP Los duques de Sussex en la abadía de Westminster 2020. Foto: Reuters y AFP

La última semana fue intensa en la familia real británica. Los duques de Sussex –Meghan Markle y el príncipe Harry– cumplieron sus últimos compromisos antes de abandonar sus deberes como representantes de la reina Isabel II.

Con una agenda muy cargada, Meghan y Harry regresaron al Reino Unido desde Canadá, pero no lo hicieron con su bebé de 10 meses, Archie.

Según informó The Sun, la reina finalmente se sentó a conversar con su nieto y le indicó que siempre sería “bienvenido” en la familia.

Los Sussex, sorprendieron en el mes de enero al anunciar su salida de los cuadros principales de la realeza y anunciaron que se trasladarían a América del Norte.

Luego de muchas conversaciones, acordaron dejar todos sus deberes reales y no usar más la palabra “royal” en sus futuros planes. También, renunciaron a sus títulos de “su alteza real”, pero seguirán siendo Duques de Sussex y Harry mantendrá su sexto lugar en la línea de sucesión al trono detrás de los príncipes Carlos (padre), William (hermano), George, Charlotte y Louis (sobrinos).

Desde la semana pasada, Harry concurrió a diferentes eventos; Meghan se unió en la última semana para llevar su propia agenda y realizar visitas. Juntos asistieron a una gala en el Royal Albert Hall y a los premios Endeavor.

Foto; AFP

Este lunes la pareja acudió a una misa en la Abadía de Westminster en honor a la Commonwealth y fue la primera vez que se lo vio públicamente con el núcleo familiar de la realeza, así como su despedida.

Servicio en la Abadía de Westminster

Hasta el 31 de marzo La pareja anunció hace algunas semanas que abandonará oficialmente sus tareas el próximo 31 de marzo. A partir de entonces, ya no serán considerados como miembros activos de la familia real y no representarán oficialmente a la reina Isabel II. En su nuevo camino, los Sussex buscarán autofinanciarse y fundarán una organización sin fines de lucro para dar apoyo a las causas que creen valiosas.

Reacciones.

Los sondeos muestran que Harry, hijo de la fallecida princesa Diana, es uno de los miembros más populares de la familia real y la pareja fue saludada con una ovación de pie en un evento el sábado, informó este lunes Reuters.

"Imagino que todos tendrán su mejor comportamiento. Pero Dios sabe qué estarán pensando de manera privada", dijo la biógrafa de la realeza Penny Junor a la agencia Reuters. Junor agregó que su partida será una enorme pérdida para la familia y la institución misma.

"Pensaba que había abrazado totalmente su destino como integrante de la familia real", dijo Junor . "Reconoció qué podía hacer con su posición, el poder que tenía para cambiar las cosas para bien. Creo que extrañará esa habilidad para mejorar las vidas de las personas", concluyó.