Ed Sheeran anunció que fue papá con una tierna foto en las redes sociales

Ed Sheeran anunció este martes el nacimiento de su primera hija con su esposa Cherry Seaborn. La niña se llama Lyra Antarctica Seaborn Sheeran y, según contó el músico, nació la semana pasada.



"Estamos completamente enamorados de ella. Tanto la mamá como la bebé lo están haciendo increíble y estamos en las nubes", escribió en un posteo de Instagram en el que se ve una imagen de unas medias de bebé tendidas sobre una cama. La foto en cuestión cosechó en tres horas más de un millón de likes.



"Esperamos que puedan respetar nuestra privacidad en este momento. Con mucho amor y los veré cuando sea el momento de regresar", concluyó su mensaje el cantante de "Shape Of You".



En agosto, Sheeran ya no había podido ocultar la felicidad que le provocaba el convertirse en padre. Por lo tanto, sus amigos empezaron a compartir la grata noticia a los medios con algunas declaraciones. "Están muy emocionados", le había contado un allegado a la pareja al diario británico The Sun, quien aseguraba que el matrimonio estaba con los "últimos preparativos en casa" porque el bebé nacería en septiembre. "Es un momento muy feliz y sus familias están encantadas con ellos y no pueden esperar para conocer al niño", apuntó Stuart Camp, el representante del músico.