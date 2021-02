Desorden real: la foto del living de la princesa Ana llamó la atención de todos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien las postales de la realeza suelen estar rodeadas de un halo de lujo y elegancia, una foto del living de la princesa Ana llamó la atención de la comunidad virtual. La hija de la reina Isabel mostró su living y los usuarios no pudieron evitar señalar que la habitación estaba “desordenada”.

“Como patrona del equipo de rugby escocés, la princesa suele apoyar desde las gradas. Esta vez, su alteza y el vicealmirante Sir Tim apoyaron a Escocia desde su casa, mientras jugaban contra Inglaterra por la Copa Calcuta”, escribieron este fin de semana desde la cuenta de Instagram oficial de la familia real.

La publicación fue acompañada de una imagen en la que se ve a la princesa Ana junto a su marido Timothy Laurence. Ambos están sentados en un sillón frente a la televisión y, gracias al ángulo de la fotografía, es posible dar un vistazo al interior del living de la pareja.

La mesa ratona, ubicada arriba de una alfombra marrón, tiene varios papeles y cuadernos. Además, al lado del mueble del televisor hay más mesas, donde reposan libros, floreros y portarretratos.

Las paredes están decoradas con numerosos cuadros. A su vez, en la habitación hay una biblioteca y una vitrina, ambas repletas de adornos, fotos y vajilla. Mientras que las paredes son de un color verde manzana, los sillones tienen una estampa colorada con flores.



La fotografía no pasó desapercibida para los seguidores de la monarquía, quienes rápidamente comentaron el posteo. “¡Qué habitación tan bonita y acogedora!”, “Me encanta que su casa se vea como una casa real y no como algo armado”, “La modestia de ese living”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.



Otros, en cambio, marcaron que la habitación no estaba acomodada. “Tan desordenada”, “Me sentí claustrofóbico mirando tanto desorden”, respondieron otros internautas.