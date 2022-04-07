¿Cuáles son los requisitos de la realeza para que las mujeres puedan usar tiaras?

REALEZA

Hasta hace unos años, solo las mujeres casadas podían lucirlas; cómo se adquieren y la tradición detrás

la nación / gda

En el mundo de la realeza no hay nada librado al azar y podría decirse que son quienes más se aferran a un sinfín de protocolos.

En el caso de las reinas y las princesas, la ropa que visten y las joyas que usan también suelen tener un significado: o son un homenaje, o fueron prestadas especialmente o le hacen un guiño a determinados acontecimientos. Lo mismo sucede con las tiaras, que no se utilizan para cualquier ocasión, sino que su uso responde a ciertos protocolos que las royals deben cumplir.

Antes que nada hay que diferenciar las tiaras de las coronas. La corona se coloca de manera perpendicular a la cabeza y es completamente redonda, además de estar más adornada con pedrería de lujo. Las coronas, hay que decirlo, son la máxima representación del poder y, por ende, serán más pesadas y más ornamentadas.

Si hubiera que definir la diferencia diríamos que la tiara es una forma de corona, pero la corona no es una forma de tiara. Su uso más acostumbrado es el de las novias royals que suelen llevar aquellas que están adornadas con perlas o con piedras preciosas. Su diseño ovalado y su delicadeza les dan a las tiaras un aspecto más femenino, aunque también pueden ser usadas por los hombres.



En la antigüedad, solo las mujeres casadas podían usar tiaras, pero la realeza hizo ciertos cambios para que el objeto que va sobre las cabezas de las royals no sea exclusivo de aquellas que tienen esposos.

Se dispone que a partir de los 18 años las mujeres ya puedan llevar tiaras. En general, es la edad inaugural para empezar a usarlas y suelen ser regalos de los padres a las princesas. Por ejemplo, la princesa Victoria de Suecia tiene la tiara Four Buttons que le regaló su padre. En el otro extremo, la princesa Margarita se compró su propia tiara –la Baltimore- estando aun soltera.

En el caso de las novias británicas, la tiara significa la transición de estado de soltera a casada. Pueden ser regaladas, como fue el caso de la princesa Eugenia, que usó la Greville Emerald Kokoshnik. También pueden ser prestadas como, por ejemplo, sucedió con la princesa Beatriz, a quien la reina le prestó la tiara Fringe. Por su parte, Lady Di pidió prestada la tiara Spencer para casarse, mientras que la de Sarah Ferguson fue una creación realizada desde cero.