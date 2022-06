Critican a Kourtney Kardashian por el corte de pelo estilo mohawk que le hizo a su hijo 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kourtney Kardashian encendió los ánimos de sus seguidores en redes sociales pero no por una foto propia o de sus hermanas.

En esta oportunidad fue por compartir una foto de su hijo Reign Aston, de 7 años, con un nuevo corte de pelo ¡estilo mohicano! El pequeño parece que se ha sumado al estilo rockero de su padrastro Travis Barker, sin embargo, esta decisión no fue bien tomada.

"He looks sad", "Oh nooo", "What is this Kourtney", "Whyyyy" y "No", fueron algunos de tantos mensajes que escandalizaron la publicación de la mayor de las Kardashian.



Con un carrusel de fotos en blanco y negro, Kourtney Kardashian reveló el nuevo look del pequeño, hermano también de Penelope Scotland y Mason Dash. Con un par de emoticones, la hermana de Kim Kardashian mostró el pelo del niño.

Este nuevo look mohawk del pequeño Reign tiene toda la influencia de Travis Barker, quien en 2009 pasó por la alfombra roja con sus dos hijos en brazos, Alabama y Landon, quien entonces tenía 6 años, con el mismo corte de pelo. Y en 2021, el rockero felicitó a su hijo con una foto del recuerdo por su cumpleaños.



Pero pese a las críticas, Kourtney Kardashian parece sentirse orgullosa del cambio de imagen de su hijo y ha hecho caso omiso a quienes le han manifestado su desacuerdo.