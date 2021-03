Corona británica, "muy preocupada" por reporte de que Meghan maltrató a personal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Palacio de Buckingham dijo que estaba "muy preocupado" por un informe publicado en el periódico Times que detalla acusaciones de maltrato de asesores que trabajaron con Meghan, la duquesa de Sussex.

El reporte se publica días antes de la transmisión de una entrevista que Meghan y su esposo, el príncipe Harry, le dieron a la presentadora del programa de conversación estadounidense Oprah Winfrey, explicando por qué renunciaron a sus roles oficiales.

Algunos comentaristas han sugerido que también pueden haber criticado el trato que les dio la familia real.

Harry y Meghan emitieron un comunicado negando que ella haya intimidado a alguien.

El Times citó fuentes no identificadas diciendo que un asesor de la pareja había presentado una queja en octubre de 2018 alegando que Meghan había hecho llorar a algunos de sus asistentes y había tratado a otros tan mal que habían renunciado.

El periódico dijo que Harry había instado al asistente, que dejó el trabajo, a retirar la queja, y nunca lo consiguió.



El Times dijo que había sido contactado por exmiembros del personal que querían que el público tuviera una idea antes de que se transmita la entrevista con Winfrey, y que los abogados de la pareja habían calificado las acusaciones como una difamación orquestada por el Palacio.

Reuters no pudo verificar por su cuenta el reporte.



"Claramente, estamos muy preocupados por las acusaciones en The Times luego de las afirmaciones hechas por ex miembros del personal de el Duque y la Duquesa of Sussex", dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado.

La Casa Real "no tolera ni tolerará la intimidación o el acoso en el lugar de trabajo", agregó.



La corona británica dijo que su equipo de recursos humanos estudiaría las acusaciones y que se invitaría a participar a los miembros del personal involucrados en ese momento.



No hubo respuesta inmediata de Harry y Meghan a la declaración del palacio.



Una portavoz había dicho antes que Meghan estaba "triste por este último ataque a su persona, particularmente siendo alguien que sufrió acoso y está profundamente comprometida a apoyar a quienes han experimentado dolor y trauma".



"Ella está decidida a continuar su trabajo construyendo compasión en todo el mundo y seguirá esforzándose por dar un ejemplo", añadió.