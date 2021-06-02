Como toda madre: la ansiedad de la reina Máxima por los exámenes de la princesa Amalia

Realeza

En un encuentro con la prensa, los reyes de Holanda respondieron preguntas sobre el futuro de su hija mayor, la princesa Amalia

la nación / GDa

La época de exámenes es un tiempo que las familias suelen atravesar especialmente unidas como si, de alguna manera, todos sintieran los nervios de los más jóvenes. Esta sensación también es compartida por Máxima y Guillermo que, aunque sean reyes, experimentan la paternidad como el resto de los mortales.



Así lo describieron durante una visita protocolar en la que se les preguntó acerca de este estresante momento para Amalia, la heredera al trono. “Mantenemos los dedos cruzados y el pulgar arriba. Eso nunca está de más”, expresaron los Orange, a quienes se los vio confiados en el buen desempeño de su hija mayor.

La inusual declaración de los reyes se dio en el contexto de un paseo por Bergen, una localidad al norte de Limburgo, en Holanda. Allí, la pareja habló con la prensa mientras recorría el Parque Nacional Maasduinen.

Amalia, que tiene 17 años, se enterará de los resultados de sus exámenes el próximo 10 de junio. De acuerdo con lo que la princesa contó durante el Día del Rey, se sintió bien preparada para enfrentar la ronda de finales, despedirse de esta etapa de su vida y prepararse para su año sabático. En esa ocasión, la mayor de la familia real dijo bromeando: “Hay que estudiar lo mejor posible y después esperar a que te pregunten justo lo que sabés”.