Amalia de Holanda tomó una decisión importante sobre su futuro con solo 17 años

Así como lo hizo su padre a la misma edad y también como lo eligió el príncipe William de la nobleza británica, la princesa Amalia (17), heredera al trono de Holanda, se tomará un año sabático antes de ir a la universidad.

Amalia sabe que cuando empiece a ocuparse de la universidad y de sus deberes reales como heredera no tendrá tiempo ni posibilidad de divertirse y de conocer el mundo tal como lo haría cualquier chica de su edad. Por eso, desea invertir doce meses en pasear y estudiar, pero no como en la escuela. “Todavía quiero aprender, pero no en un lugar como una escuela. Aunque la he disfrutado durante los últimos catorce años, quiero viajar por el mundo y hacer cosas que quizás ya no pueda realizar dentro de veinte años”, reveló en una entrevista con la prensa durante la reciente celebración del Día del Rey.

Condicionada por un destino que le viene dado desde el día que nació, la primogénita es consiente de que la preparación para sostener la corona le demandará su vida de una forma full time. De ahí que sus padres también la apoyen en la idea del año sabático. De hecho, el rey Guillermo ya expresó en algún momento que le gustaría que su hija mayor pasara un tiempo sola y viajara antes de comprometerse con la vida pública de la realeza, tal como él lo hizo durante su juventud. En la misma entrevista con Amalia, Máxima aclaró que los viajes dependerán del contexto sanitario de la pandemia y dijo: “Por supuesto, todos los planes dependen del coronavirus”.

Una de las posibles actividades de la princesa para su año sabático es realizar prácticas en alguna empresa para iniciarse en el mundo laboral. Lo que todavía es una incógnita es la carrera universitaria que Amalia elegirá.

A corto plazo, la princesa todavía tiene rendir los últimos exámenes de la secundaria que, justamente, comienzan el 17 de mayo, el día del cumpleaños 50 de Máxima, lo que plantea ciertos cambios en las fiestas familiares e institucionales. “Es casi como si lo hubieran planeado a propósito. Una pena porque no podré participar en las festividades que habrá. Nosotros lo celebraremos más tarde”, explicó Amalia a la prensa mientras Máxima no pudo dejar de intervenir para bromear: “Ahora que aprenda mucho y estudie. Espero que le hagan las preguntas que se ha aprendido”.

La que también habló en la entrevista fue la princesa Alexia (15), la hermana del medio de las tres hijas de Máxima y Guillermo. Ella, por ahora, sí ya ha decidido qué hacer en el largo plazo: irá a un colegio internacional en Gales donde será compañera de la princesa Leonor. “Por supuesto, tengo la libertad de elegir en lo que quiero convertirme cuando sea mayor. No lo sé todavía, pero me gustaría poder hacer algo que se adapte a mis propios intereses”.



La segunda hija de los reyes también contó cómo está viviendo la pandemia: “Disfruto de los amigos que me rodean, aunque a veces es difícil debido al coronavirus. Aprendí a disfrutar de cosas que antes de la pandemia realmente no te dabas cuenta de lo divertidas que eran como ir de compras o sentarse en una terraza”.