Carlos de Inglaterra entra en el mundo de la moda apoyando una colección ecológica

Realeza

Una colección hecha con las propias ortigas de su jardín y lana escocesa llegará al sitio Net-a-Porter en la primera incursión del heredero británico en la moda.

AFP

La asociación caritativa del príncipe Carlos de Inglaterra lanzó este jueves una colección de moda que alía el lujo con el desarrollo sostenible y que el heredero del trono británico, pugnaz defensor de la ecología, calificó de "impresionante".

La colección de 18 piezas, 10 femeninas y ocho masculinas, fue lanzada por la fundación The Prince, en asociación con el sitio en línea de ventas de moda Yoox Net-A-Porter.

Las piezas fueron creadas por seis estudiantes italianos del Politecnico di Milano y fabricadas por seis diplomados en técnicas artesanales tradicionales en Escocia.

Para el príncipe Carlos, son prendas que permiten "redescubrir la importancia que juega la naturaleza y conocer el origen de los materiales naturales".

"Es una locura ese punto de vista de fabrica y tira", dijo, refiriéndose a la moda efímera y barata.

El príncipe Carlos declaró hace algunos meses a la revista Vogue que "odia tirar cosas a la basura" y que prefería "arreglar su ropa" antes que echarla a la papelera.

Cada pieza de la colección "tiene un número que lleva a la historia del producto: sus materiales, los artesanos que lo fabricaron y las recomendaciones para el lavado y conservación, lo cual permite a la gente conservar esa pieza durante años", indicó un comunicado publicado en la página web de Yoox Net-A-Porter.

El año pasado, el príncipe heredero dio las ortigas de su residencia en el campo, Highgrove House, a una pareja de creadores ecologistas que las transformaron en ropa y las presentaron en un desfile en septiembre de 2019.

En esta ocasión, la colección se inspira en la obra de Leonardo da Vinci, usa cachemira y lana de Escocia y seda biológica italiana.

Los beneficios obtenidos se destinarán a la fundación del príncipe, concretamente a apoyar programas de formación destinados a preservar las tradiciones textiles artesanales

