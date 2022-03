Cameron Díaz dejó de lavarse la cara y esta es su justificación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cameron Díaz confesó en una entrevista reciente con la estrella de RuPaul´s Drag Race, Michelle Visage, en el nuevo podcast Rule Breaker de la BBC, que solamente utiliza agua y jabón para cuidarse la piel del rostro.

La estrella de Hollywood le contó a los oyentes que en los últimos años rechaza los estándares de belleza poco realistas que impone la industria a las mujeres.

Y cuando se trata de la rutina de cuidado de la piel, la actriz de 49 años admitió: “Literalmente no hago nada. Nunca me lavo la cara… lo hago dos veces al mes si tengo suerte. Simplemente no estoy en ese lugar. En este momento prefiero poner la energía en otro lado que en el cuidado de la piel”. También bromeó sobre sus “mil millones de productos” que se están echando a perder en la estantería de su baño.

La actriz reflexionó sobre cómo la industria de la belleza y Hollywood causaron estragos en su autoestima en el pasado: “Soy absolutamente una víctima de toda la cosificación y explotación social a la que están sujetas las mujeres. Yo misma he comprado todos los productos en ciertos momentos”. Y agregó: “Es difícil no hacerlo, es difícil no mirarse al espejo y no juzgarse a sí misma frente a otros tipos de marcadores de belleza”.

La actriz describió que una de las partes más “tóxicas” de la actuación es tener que sentarse frente a un espejo hasta siete horas al día para peinarse, maquillarse y vestirse. Ella reveló: “Empezás a separarte de vos misma y pensás: ‘¿Por qué estoy sentada aquí siendo tan mala conmigo misma?’. Mi cuerpo es fuerte, mi cuerpo es capaz, ¿verdad? ¿Por qué voy a hablarle mal?”.

En 2018, Díaz anunció que se retiraba de la actuación. Su última película fue Annie en 2014. Desde entonces, descubrió que su eje de preocupación se había alejado completamente de su apariencia. “Creo que esa es una de las cosas más importantes que hice estos últimos ocho años. Soy como un animal salvaje, como una bestia. No me importa. Literalmente, lo último en lo que pienso a diario... como tal vez no pienso en absoluto durante el día, es en mi aspecto”.

Ahora, cuando la estrella se acerca a su cumpleaños número 50, se enfoca en “mantenerse fuerte y saludable. Siento que 50 es diferente a 40... Pero no tiene que ser así”.