¿Qué reglas deben seguir las celebridades al encontrarse con un miembro de la realeza?

Las celebridades están acostumbradas a la exposición y que las miradas posen sobre ellos, pero cuando se enfrentan a un miembro de la realeza británica también deben cumplir con ciertas reglas y protocolos.

En esta nota, algunos de los requisitos que deben tener en cuenta.

1- La única royal que merece una reverencia es la reina. No es necesario que las celebrities realicen ninguna reverencia si se encontraran con el príncipe Carlos o con la duquesa de Cambridge, pero sí deben hacerla frente a Isabel II.

2- Los royals deben ser los primeros en iniciar la conversación. No es apropiado tocarles el hombro para decirles “hola”, sino que se debe esperar a que los royals entablen primero el diálogo.

3- Nada de besos y abrazos. Para saludar a un royal alcanza con un apretón de manos. Por otro lado, así como no está permitido acercarse a saludar por iniciativa propia, tampoco se pueden entablar largas conversaciones.

4- Se sugiere que las celebrities vayan vestidas de manera discreta. Esta regla aplica, sobre todo, con la reina que utiliza colores brillantes para destacar. La idea es que los outfits no compitan.

5- Están prohibidas las fotos y los autógrafos. Los royals tienen prohibido hacerse fotos con cualquiera sean o no famosos. Mucho menos se les permite dar autógrafos debido a que las firmas podrían ser fácilmente falsificadas.



6- Los royals siempre deben ser los últimos en llegar. Si un famoso va a coincidir con un royal en un evento, debe asegurarse de llegar temprano debido a que por protocolo los miembros de la realeza deben ser los últimos en llegar y no esperar a nadie.



7- No pueden ser llamados por sus apodos. Aunque se sepa que la reina es llamada Lilibeth en la intimidad, las celebrities no pueden dirigirse a ella de esta manera.



8- Si la reina se pone de pie, todos deben hacerlo. En el marco de una comida, si la reina llegara a levantarse, todos los invitados también deben hacerlo.



9- Mejor no establecer contacto físico con los royals. Los miembros de la familia real británica no son muy dados a las muestras de cariño físico.



10- Los acompañantes de las celebrities deben guardar una distancia prudencial con los royals. Si las celebrities llevaran a algún acompañante durante un evento con miembros de la realeza, estos deben quedarse detrás esperando que termine el saludo. Tampoco, de ninguna manera, pueden iniciar una conversación espontánea con el royal en concreto.