Tu cabello necesita una pausa: qué es el detox capilar y cómo hacerlo en tu casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Exfoliás tu piel frecuentemente, tomás jugos détox para purificar tu cuerpo y practicás meditación para el reseteo mental y digital. Tal vez salís a caminar para despejar tu mente; pero ¿alguna vez pensaste en desintoxicar tu cuero cabelludo?

Probablemente no, pero tenés que saber que tu cuero cabelludo también puede sentirse agobiado, asfixiado, apagado y agotado por tu ritmo de vida, el estrés y la polución ambiental.

Los brushing, las planchas y las rutinas capilares diarias pueden agotar o asfixiar tu pelo. Por eso, un détox capilar es necesario de vez en cuando. Esto ayudará que tu cabello recupere su fuerza, brillo, suavidad y movimiento natural.

Pero ¿qué es un détox capilar?

Es un tratamiento natural, que podés hacer en casa, que permite purificar el cuero cabelludo de los residuos y acumulación de productos capilares, polución y suciedad ambiental, células muertas, grasa y sudor. Es una pausa en la rutina diaria para que el cabello descanse.

Beneficios del détox capilar



• Ayuda a controlar la caída del cabello ya que permite la correcta oxigenación.

• Recupera el equilibrio y la oxigenación necesaria para hacer crecer el pelo, manteniéndolo sano y radiante.

• Permite una sana humectación del cuero cabelludo.

• Mejora la fragilidad y la resequedad

• Brinda una mejora y luce más sano, purificado, fuerte y brillante por más tiempo

Pasos para un détox en casa



Exfoliación, Limpieza y Mascarillas Naturales



Exfoliación

2 cucharadas de azúcar blanco

2 cucharadas de aloe vera natural (para eso, solo tenés que cortar la hoja de Aloe Vera en el medio y luego, raspar el contenido con una cuchara)

Mezclá el azúcar con el aloe vera, aplicá en el cuero cabelludo ya lavado, masajeá un par de minutos y dejá reposar 15 minutos. Luego, enjuagá con mucha agua y acondicioná el pelo desde el medio a las puntas.



Limpieza Détox

En esta fase se necesita una limpieza profunda. Lo mejor que podés hacer es usar un shampoo especial, en lo posible sin ningún tipo de aditivos. No es necesario que lo uses siempre, podés volver luego a tu shampoo habitual, pero durante el détox queremos evitar que el cuero cabelludo reciba toxinas externas.



Mascarillas Naturales

Para esta parte quisimos traerles tratamientos diferentes a los ya tradicionales de la palta y la mayonesa; que no dejan de ser el top de las mascarillas.

Mascarilla de huevo y aceite de oliva para hidratar el cabello



La mascarilla de huevo y aceite de oliva, es un tratamiento nutritivo para reparar el cabello una vez al mes o después de una época de desgaste, como puede ser el verano.



Ingredientes:

2 yemas de huevo.

1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra.



Preparación y aplicación:

Mezclá en un bol las 2 yemas de huevo y la cucharada de aceite de oliva.

Retirá el pelo hacia atrás para evitar tocar el cuero cabelludo. Dejá actuar durante 10-15 min.

El cabello se endurece por acción del huevo. Aclará con agua y lavá.

Mascarilla de miel y coco para nutrir el cuero cabelludo



Ingredientes:

Media taza de miel

6 cucharadas de aceite de coco



Mezclamos bien los ingredientes. Cuando todo esté listo, lo repartimos sobre el pelo mojado y masajeamos bien en el cuero cabelludo. Dejamos actuar 10 minutos y retiramos con agua tibia. Repetí el proceso una vez a la semana.

​