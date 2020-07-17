Boda discreta para la princesa Beatrice, nieta de Isabel II

Realeza

La princesa, hija del príncipe Andrés, tuvo que posponer su boda a causa del coronavirus y la ceremonia fue muy discreta.

AFP

La princesa Beatrice, la nieta de la reina Isabel II e hija del príncipe Andrés, se casó este viernes con el empresario italiano Edoardo Mapelli Mozzi,

La boda, prevista inicialmente en Londres el 29 de mayo, fue aplazada a causa de la pandemia de coronavirus. La nueva fecha no había sido anunciada.

La ceremonia privada tuvo lugar el viernes por la mañana en la Capilla Real de Windsor, en presencia de la reina (94 años), de su esposo el príncipe Felipe (99 años) y de la familia de la novia, todo ello siguiendo las recomendaciones del gobierno para luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus, indicó el palacio de Buckingham.

La princesa Beatrice, de 31 años, es la hija de Andrés, segundo hijo de la reina Isabel II, y de Sarah Ferguson. Sus padres están divorciados.

Beatriz es la novena en el orden de sucesión al trono británico y su hermana pequeña Eugenia es décima.

Edoardo Mapelli Mozzi, de 37 años, es un magnate del sector inmobiliario, al que le gusta salir de fiesta y es aficionado al críquet. Está divorciado y es padre de un niño.