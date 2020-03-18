Beatrice de York se queda sin boda real por el Coronavirus

Realeza

La nieta de la reina tuvo que posponer nuevamente su boda con el italiano Edoardo Mapelli Mozzi.

EFE

La princesa Beatrice de York, nieta de la reina Isabel II, canceló este miércoles la recepción de su boda, programada para el próximo 29 de mayo en los jardines del Palacio de Buckingham, por el brote de coronavirus.

La hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson y su prometido, el empresario italiano Edoardo Mapelli Mozzi aún están estudiando si es posible seguir adelante con una celebración que fuera tan solo una ceremonia privada para "un pequeño grupo de amigos y familiares", según señaló Buckingham.

"La princesa Beatrice y el señor Mapelli Mozzi tienen muchas ganas de casarse pero son igualmente conscientes de que se debe evitar asumir riesgos innecesarios en las circunstancias actuales", señaló un portavoz del Palacio de Buckingham.

"Son particularmente conscientes de los consejos del Gobierno en relación, tanto con el bienestar de los miembros más ancianos de la familia, como con las grandes reuniones", añadió.

Beatriz es novena en la línea de sucesión al trono británico. Es sobrina del príncipe heredero, Carlos, y prima de los hijos de este, William, duque de Cambridge, y Harry, duque de Sussex.

Su boda sería la cuarta real en los dos últimos años, después de la de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan, en 2018; Eugenia de York, también en 2018, y la de Gabriella Windsor, hija de los príncipes de Kent, el año pasado.