Con el aumento de las citas online en el 2020 también crecieron las estafas románticas

La tendencia creciente de personas que se unen a servicios de citas online también contribuye a la aparición de nuevos estafadores. Sin embargo, las estafas románticas no se limitan únicamente a los sitios de citas, sino que incluye las redes sociales. ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analiza el aumento de engaños y acerca consejos para evitar caer en este tipo de estafas.

Según un informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos, en lo que va de la pandemia se alcanzaran cifras récord en cuanto a pérdidas económicas producto de las estafas que se dan en estas apps y sitios de citas online. “En 2020, las pérdidas reportadas producto de las denominadas estafas románticas alcanzaron la cifra récord de USD 304 millones, un 50% más que en 2019. Para un individuo, eso significó una pérdida promedio de USD 2.500 dólares. De 2016 a 2020, las pérdidas totales reportadas aumentaron más de cuatro veces y el número de denuncias casi se triplicó”, indica el informe de la FTC.

Las denominadas estafas románticas, involucra a falsos pretendientes que crean perfiles en apps de citas o redes sociales para atraer a posibles víctimas y entablar una relación con ellas. Una vez que la relación se mantiene durante un período de tiempo, el estafador/a inventará una triste historia en la que asegura necesitar dinero de forma urgente para ayudar a un pariente o salir él/ella de problemas.

Las víctimas que sufrieron las pérdidas económicas más grandes a menudo enviaban dinero porque creían que sus “amantes” les habían enviado dinero primero y luego tienen preparada una historia detallada sobre por qué el dinero debe ser devuelto a ellos o a otra persona.

Por otro lado, la unidad de delitos financieros de la INTERPOL advirtió sobre un esquema de engaño reportado en distintas partes del mundo en el cual luego de establecer contacto a través de la aplicación y lograr cierto grado de confianza, el estafador invita a la víctima a participar en una cadena de inversión y le propone descargar una app de trading y abrir una cuenta. Hasta que un día, el contacto desaparece y la víctima no puede acceder a la cuenta.

La FTC también destacó que las denuncias de pérdidas monetarias por estafas románticas han aumentado en todos los grupos de edad, y las personas de 70 años o más son las que sufren las pérdidas económicas más altas (USD 9.475). Mientras tanto, las personas de 40 a 69 años fueron las que más reportaron pérdidas como consecuencia de este tipo de fraude.

“Para protegerse de los estafadores que rondan estas apps y sitios de citas online, así como las redes sociales, es importante permanecer siempre alerta y estar atentos a fotos falsas, rápidas promesas de amor eterno o excusas por las que no pueden conocerse, así como a otras señales reveladoras de que se está ante una potencial estafa. Además, mantener los sistemas actualizados y contar con una solución de seguridad en los dispositivos para evitar dejar ingresar cualquier malware que los pueda infectar”, menciona Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de ESET Latinoamérica.

Desde el Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica comparten las siguientes recomendaciones proteger la privacidad y seguridad en línea:

Ser precavido con cualquier solicitud nueva que quiera entablar una relación. Mientras se analiza el comportamiento de la otra persona para conocerla más, evitar compartir información sensible, como nombre real, número de teléfono, e-mail, dirección, alguna cuenta de alguna otra red social.



* Revisar todos los datos de la persona que quiera contactarte; comparar las imágenes de la persona con búsquedas de Google y corroborar que no hayan sido tomadas de Internet.



* Subir fotos manteniendo cierto grado de privacidad y no incluir la ubicación.



* Reportar cualquier comportamiento sospechoso u ofensivo (perfiles fraudulentos, personas que manden enlaces a sitios comerciales o fraudulentos, acoso, amenazas o mensajes ofensivos).



* Cualquier oferta, regalo u oportunidad de conseguir algo gratis o a un costo exageradamente bajo, probablemente se trate de una estafa. Siempre desconfiar de cualquier anuncio por más que se vea legítimo y, en caso de avanzar, buscar más información sobre el tema.