Las ventajas de las parejas nacidas de las aplicaciones de citas

Un estudio de la Universidad de Ginebra (UNIGE), en Suiza, proporciona una gran cantidad de información sobre parejas que se conocieron a través de aplicaciones de citas. Los resultados indican que las parejas formadas por aplicaciones tienen intenciones de convivencia más fuertes que aquellas que se conocen en un entorno no digital.

Es más: las mujeres que encontraron a su pareja a través de una aplicación de citas tienen mayores deseos e intenciones de tener hijos. El estudio, publicado en la revista Plos One, muestra que estas aplicaciones juegan un papel importante en la modificación de la composición de las parejas al permitir una mayor educación.

Las aplicaciones móviles revolucionaron la forma en que la gente se conoce en los últimos años. A diferencia de los sitios de citas tradicionales, estas aplicaciones no cuentan con perfiles de usuario detallados, pero se basan en gran medida en la clasificación de fotos mediante un sistema de revisión por deslizamiento.

A medida que las aplicaciones de citas aumentaron en popularidad, también lo hicieron las críticas sobre que fomentan solo las citas casuales, amenazan la existencia de un compromiso a largo plazo y posiblemente dañan la calidad de la intimidad. Sin embargo, no hay evidencia científica para validar estas afirmaciones.

Los resultados, revela que, a pesar de los temores sobre el deterioro de la calidad de las relaciones, las parejas que se conocieron en aplicaciones de citas expresan el mismo nivel de satisfacción que los demás acerca de su relación. Por último, pero no menos importante, el estudio muestra que estas aplicaciones desempeñan un papel importante en la modificación de la composición de las parejas al permitirles más educadamente diversas y geográficamente distantes.



"Internet está transformando profundamente la dinámica de cómo las personas se encuentran", confirmó Gina Potarca, investigadora del Instituto de Demografía y Socioeconomía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNIGE, y poseedora de una beca de investigación Ambizione otorgada por la Fundación Nacional de Ciencias de Suiza para estudiar los efectos de las formas digitales de comunicación en la formación y clasificación del matrimonio. Proporciona una abundancia sin precedentes de oportunidades de reuniones e implica un esfuerzo mínimo y sin intervención de terceros.



Estas nuevas tecnologías de citas incluyen las aplicaciones para teléfonos inteligentes como Tinder o Grindr, donde los usuarios seleccionan socios navegando y deslizando el dedo sobre las imágenes. La investigadora decidió estudiar las intenciones de las parejas de formar una familia, la satisfacción de su relación y el bienestar individual, así como evaluar la composición de la pareja. La doctora Potarca utilizó una encuesta familiar de 2018 realizada por la Oficina Federal de Estadística de Suiza. El análisis presentado en este estudio analiza una submuestra de 3.235 personas mayores de 18 años que estaban en una relación y que habían conocido a su pareja en la última década.



La doctora descubrió que los sitios web de citas, las herramientas digitales para conocer socios que precedieron a las aplicaciones, atraían principalmente a personas mayores de 40 años y / o divorciados que buscan romance. "Al eliminar los extensos cuestionarios, las autodescripciones y las pruebas de personalidad que los usuarios de sitios web de citas normalmente deben completar para crear un perfil, las aplicaciones de citas son mucho más fáciles de usar. Esto normalizó el acto de las citas en línea y abrió el uso entre los más jóvenes categorías de la población", añadió.



La doctora Potarca trató de averiguar si las parejas que se conocieron en aplicaciones de citas tenían diferentes intenciones de formar una familia. Los resultados muestran que las parejas que se formaron después de conocerse en una aplicación estaban más motivadas por la idea de convivir que otras. En este sentido, explicó: "El estudio no dice si su intención final era vivir juntos a largo o corto plazo, pero dado que no hay diferencia en la intención de casarse y que el matrimonio sigue siendo una institución central en Suiza, algunos de estos es probable que las parejas vean la cohabitación como un período de prueba antes del matrimonio. Es un enfoque pragmático en un país donde la tasa de divorcios es consistentemente alrededor del 40%".



Además, las mujeres de parejas que se formaron a través de aplicaciones de citas mencionaron que querían y planeaban tener un hijo en un futuro cercano, más que con cualquier otra forma de encuentro. Pero, ¿qué piensan las parejas que se conocieron de esta manera sobre la calidad de su relación? El estudio muestra que, independientemente del contexto de la reunión, las parejas están igualmente satisfechas con sus vidas y la calidad de su relación.



El estudio destaca un aspecto final. Las aplicaciones de citas fomentan la combinación de diferentes niveles de educación, especialmente entre mujeres con estudios superiores y hombres con estudios inferiores.



Los socios que tienen perfiles socioeducativos más diversificados "pueden tener que ver con métodos de selección que se centran principalmente en lo visual", comentó la investigadora. Dado que los usuarios pueden conectarse fácilmente con socios en su región inmediata, pero también en otros espacios a medida que se mueven, las aplicaciones facilitan el encuentro con personas a más de 30 minutos de distancia, lo que lleva a un aumento en las relaciones a larga distancia.



"Sabiendo que las aplicaciones de citas probablemente se volvieron aún más populares durante los períodos de confinamiento y distanciamiento social de este año, es reconfortante descartar las preocupaciones alarmantes sobre los efectos a largo plazo del uso de estas herramientas", concluyó la doctora Potarca.