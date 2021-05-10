Archie, el Mountbatten-Windsor desconocido para la familia real británica

Realeza

Tristemente, el hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, Archie Harrison, prácticamente es un niño desconocido para la familia real del Reino Unido

el universal / gda

Con dos años de edad, Archie se ha enfrentado a una triste realidad que quedó al descubierto el pasado 6 de mayo durante su cumpleaños. Debido a las circunstancias a las que actualmente se enfrenta el mundo con la expansión de coronavirus, pero sobre todo a la serie de decisiones que sus papás, el príncipe Harry y Meghan Markle, el niño ha tomado una gran distancia con su familia paterna.

Se sabe que una de las razones que llevaron a Meghan y Harry a dejar sus puestos como integrantes senior de la familia real británica, fue proteger la vida de su hijo. Ambos quieren que crezca en un ambiente diferente al que ofrece la institución monárquica y lo han alejado de los reflectores naturales que se dan por ser miembro de la familia real y de los medios de comunicación.

Es por eso que hasta la fecha no se tiene una foto clara y posada de Archie como las que sí existen de sus primos hermanos, los tres hijos de William y Kate, duques de Cambridge. Como parte de las celebraciones de su cumpleaños, los duques de Sussex dejaron con la ganas a sus seguidores de ver una foto actualizada del menor, pues la única que compartieron, lo muestra de espaldas agarrando unos globos.

Foto: Archewell

Sin embargo, esa instantánea no dio la información que sí hicieron las que publicaron las cuentas oficiales de la familia real, empezando por la de la reina Isabel II, pasando por la del príncipe Carlos de Gales y su esposa y, terminando con la de los duques de Cambridge. Las tres tuvieron que utilizar fotos del nacimiento y bautismo del menor para poder felicitarlo, evidenciando el poco trato que tuvieron con él antes de que sus papás se instalaran en Estados Unidos.

Happy birthday to Archie, who turns two today. ? ? Chris Allerton pic.twitter.com/HwvTBzphJu — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 6, 2021

Según infirmó Daily Mail, los funcionarios encargados de las redes sociales de la familia se vieron en una situación incómoda al descubrir que no tenían en su poder una foto actualizada de Archie Harrison Mountbatten Windsor, pero eso no fue lo más alarmante, sino que la fuente confirmó al medio que el príncipe Carlos de Gales solo ha visto en persona a su nieto en dos ocasiones, lo mismo que el príncipe William y Kate Middleton.

Wishing Archie a very happy 2nd birthday today. ?? ? Chris Allerton pic.twitter.com/7XMXIKs1Qv — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 6, 2021

“De hecho, todos los miembros de la familia de Harry pueden contar fácilmente con los dedos de una mano la cantidad de veces que vieron a Archie después de que naciera y antes de que la familia abandonara el Reino Unido. Es una situación muy triste”, añadió la fuente, algo que vuelve al niño el gran desconocido de la familia real.

Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. ? ? Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2021

No obstante, las fuentes explicaron que ambas partes entienden que la pandemia es una situación que rebasa a todo el mundo por lo que las tres casas reales decidieron sí emitir una felicitación para Archie a pesar de que sus papás ya no son considerados como miembros de la realeza, por lo tanto, no existía ninguna obligación protocolaría para realizar esta felicitación.

“El hecho de que el Palacio de Buckingham y las otras casas reales lo hicieran público es claramente una señal de que están haciendo todos los esfuerzos, al menos en su nombre, para tratar de mantener y fomentar una relación con Harry y Meghan”, explicaron las fuentes.