Apunte de cata: Gracias Negrito, el tinto de Macanuda Wines que homenajea a Cavani

La respuesta de Edinson Cavani a un amigo en Instagram, provocó una ola de reacciones, desde la intervención del órgano disciplinario de la FA a la solidaridad de sus seguidores y colegas en el mundo. En Uruguay, la afectuosa respuesta al posteo de "Así te quiero Matador", también dio vida a nuevo vino: Gracias Negrito, un tannat de Finca Giacobbe medalla de Oro del concurso Tannat al Mundo.

La principal de Macanuda Wines, Silvina Rosas Labandera almorzaba con su familia y hablaron sobre la sanción de la Premier Ligue a Edinson Cavani, por su saludo “racista” a un amigo.



Silvina, temperamental como es, se indignó con el castigo y sus neuronas no la dejaron descansar. Decidió hacer algo e ideó un vino que hace alusión a Cavani y a su injusta sanción.



Llamó a su abogado y le pidió el formulario para inscribir el Gracias Negrito, como etiqueta para un vino tinto que aún no tenía. El lunes 4 a las 9 am estaba en la puerta del registro y al salir, la marca ya estaba bajo protección. De apuro siguió a reunirse con el diseñador y juntos esbozaron la etiqueta que luce el nombre en “negrita”, sobre el celeste de la camiseta de la AUF. Luego marchó a la imprenta y se fue a hablar con Álvaro Giacobbe sabiendo que con él conseguiría el mejor Tannat, con una relación calidad precio ideal. La botella se vende a $340.

Posteada la imagen en redes, su viralización fue inmediata y no sólo aquí, también en el exterior. De Paraguay la contactaron para comprar el vino. De México le pidieron condiciones para importarlo y una agencia francesa, le solicitó para la semana que viene, una entrevista a filmar “in situ”. O sea, en Finca Giacobbe.



La excelente iniciativa de Silvina, mostró no sólo su creatividad, sino también su coraje para encarar y plasmar una idea, que a muchos les podría parecer descabellada. Hoy está feliz con el celular saturado de llamadas, etiquetando botellas a mano en su garaje y atendiendo como puede a Emilia (5) y a Juan Antonio (2). La frutilla en la torta sería recibir pedidos del Reino Unido y exportarles el Gracias Negrito Tannat 2015, siempre que Boris Johnson o la Premier Ligue no lo impidan por ser un vino racista.

Cómo es el tannat Gracias Negrito

“Este es un Tannat 2015, medalla de Oro del concurso Tannat al Mundo y como ya se sabe, no todos los años son para elaborar este tipo de vino que llamamos de guarda” explica Álvaro Giacobbe.



"El vino precisa contar con el potencial de mejorar con el paso del tiempo, después de haberle domado sus taninos con pasaje por roble y su crianza en botella", agrega. "Yo ya lo tenía envasado, pero sin etiquetar, en espera de los próximos pedidos. Así que fue fácil satisfacer la necesidad de Silvina”, señala.



La ideóloga

“Hola! Soy @silvinarosaslabandera. Luego de varios años de trabajar para bodegas uruguayas decidí emprender mi propio negocio. Hoy Macanuda Wines es mi lugar en el mundo y mi nueva vida. Siempre valoré mi trabajo y con el vino encontré mi pasión. Descubrir bodegas, historias, familias y vinos, es un camino sólo de ida y sin retorno. Se los aseguro”. Así presenta Silvina, su nuevo proyecto en Facebook.

El 1º de diciembre pasado, después de trabajar en el sector durante 13 años en marketing y comunicación para distintas empresas, seis bodegas se interesaron en su propuesta. El garaje de su casa se transformó en escritorio y depósito; y decidió manejar sus ventas por WhatsApp y Facebook, para conservar el contacto personal con sus seguidores.

“Arrancar en esa fecha fue fruto de la ansiedad, porque si bien hay una zafra de fiestas, después viene la baja del verano. Este proyecto consiste en aprovechar mi experiencia y mis contactos, para ayudar a algunas marcas a crecer y al mismo tiempo crecer con ellas. Algunos son emprendimientos no tan conocidos como Bodega Bresesti, Finca Giacobbe y Bodega Fripp, pero otros ya cuentan con una trayectoria bien visible, como Bracco Bosca, H. Stagnari y Espumosos Pizzorno”.

Tal vez el mejor ejemplo de su estrategia es la elección de la bodega Fripp – en Colonia, ruta 21, km 217 – que empezó a producir vinos finos por primera vez, después de décadas de dedicarse sólo a los de mesa.



Francisco Pizzorno comenta sobre esta nueva experiencia: “Conocemos bien a Silvina, sabemos de su capacidad emprendedora y nos gustó su proyecto, por eso decidimos comenzar a apoyarla con nuestros espumosos”

.

Conocé a nuestro Columnista Eduardo Lanza Es Ingeniero químico y experto en vinos. Su pasión lo ha llevado a visitar terruños, descubrir cepas y probar las más variadas etiquetas. Es fundador de la Sociedad de Catadores. Escribe y enseña con el mismo placer que degusta un vino desde hace más de 20 años.