Amigos reales: ¿qué vínculo une a Letizia de España y el príncipe Carlos de Inglaterra?

REALEZA

Se encontraron en distintas ocasiones, solos y con sus parejas, y entre ellos se puede ver una gran complicidad; además tienen muchos intereses en común

la nación / gda Letizia y Carlos de Inglaterrra

La reina Letizia Ortiz, de España y el príncipe Carlos, de Inglaterra, se encontraron en dos ocasiones públicas a solas sin la compañía de sus parejas Felipe y de Camilla por un particular motivo: su pasión por el arte.

En las apariciones públicas en las que se los pudo fotografiar, además, se notó que existe una complicidad que podría interpretarse como una gran amistad.

En abril, la reina de España viajó al Reino Unido con motivo de la inauguración de una galería de arte español. Allí, el heredero de la corona británica la saludó con un beso en la mano para las cuestiones formales y dos en las mejillas, para demostrar la buena relación que mantienen por encima de los estrictos vínculos de las dos casas reales.

Es que desde que en 2014 Felipe y Letizia se convirtieron en reyes tuvieron que asumir compromisos a la altura de la reina Isabel. Sin embargo, esta nueva posición no hizo más que afirmar el vínculo entre los monarcas españoles y el príncipe Carlos que, dada la avanzada edad de su madre, en el último tiempo la reemplazó en muchos eventos oficiales. De ahí, entonces, que la relación entre las dos monarquías se hizo muy cercana.

Letizia y Carlos se conocieron en 2004 durante la boda de la periodista con Felipe. Unos años después, en 2011, las parejas, ya asentadas en sus respectivos matrimonios –Carlos se casó con Camilla en 2005-, volvieron a encontrarse en la primera visita oficial del príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles a España. Ya en ese momento, a pesar de no ser reyes, los príncipes de Asturias los acompañaron durante casi toda su agenda oficial en Madrid.

Después de la abdicación de Juan Carlos, los lazos de amistad entre las dos casas reales se volvieron más fuertes y ya durante la visita de Estado de los reyes al Reino Unido en 2017, la complicidad entre Carlos y Letizia se hizo evidente.

Ambos tuvieron su primer encuentro a solas -sin la compañía de Felipe y Camilla- en 2019, cuando se reunieron en la National Gallery con motivo de una exposición de arte de Sorolla: Sorolla, maestro español de la luz.

Desde aquel momento, al parecer, Letizia y Carlos se convirtieron en los embajadores del arte de las casas reales gracias a su buena relación.

Ahora, en 2022, se produjo un nuevo encuentro que estrecha aún más la amistad entre la reina consorte y el heredero a la corona del Reino Unido. Los royals se reunieron en el centro Bishop Auckland, un lugar que conserva una de las colecciones más grande de arte español en la isla británica.

Zurbarán: Las doce tribus de Israel. Jacob y sus hijos es la muestra que puede contemplarse en el museo junto con obras de arte de Velázquez, El Greco y Murillo, entre otros grandes maestros españoles.

Francisco de Zurbarán es un artista fundamental en la historia del arte español. Dedicado a la pintura religiosa, sus trazos revelan un gran manejo de la técnica y un oscuro sentido religioso.