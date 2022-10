Actores de "The Crown" sorprenden por su parecido con los príncipes William y Harry

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Falta menos de un mes para que se estrene la quinta y penúltima temporada de la serie "The Crown", en la que se podrá seguir la complicada relación y divorcio entre el actual rey Carlos III y la fallecida princesa Diana en la década de los 90s.

Desde su estreno en 2016, la serie que revela los secretos de la monarquía británica se ha vuelto de las más populares en Netflix por lo que sus miles de fanáticos lamentan que solo resten dos temporadas.

Sin embargo, no cabe duda que serán de las más intensas y aclamadas; ejemplo de ello es el furor que causaron las fotos en las que por primera vez se puede ver a los actores que darán vida al príncipe William y al príncipe Harry en la sexta temporada.

Se trata de Rufus Kampa (William) y Will Powell (Harry) quienes fueron captados luciendo pantalones de vestir en color gris y playeras tipo polo azul. Ambos se encontraban junto a la actriz Elizabeth Debicki, quien interpreta a Diana Spencer y que ha participado en películas como "Viudas" y "El Gran Gatsby".

De acuerdo con "E News" la foto fue tomada en Mallorca y el look que utiliza la actriz Elizabeth Debicki es uno de los más recordados y representativos de la princesa Diana. Se trata de un vestido rojo que utilizó un mes antes de su muerte para una visita al hospital Northwick Park.

Múltiples cuentas han retomado las fotos por el parecido que existe entre los personajes y los príncipes en esa época, "Por un segundo creí que estas fotos eran reales", "Wow casting is on point" y "Elizabeth looks so much like Princess Diana!" son algunos de ellos.

La quinta temporada de "The Crown" se estrenará en Netflix el próximo 9 de noviembre, mientras que aunque ya se está grabando, es posible que la última temporada llegue en un año.