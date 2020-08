Son gemelas, se casaron con gemelos y ahora están embarazadas al mismo tiempo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las gemelas idénticas Brittany y Briana Deane, que se casaron con los gemelos idénticos Josh y Jeremy Salyers, anunciaron que ambas están embarazadas.



La noticia ocurrió casi exactamente dos años después de que las parejas se casaran en una ceremonia conjunta en el Festival Twins Days 2018 en Twinsburg, Ohio, donde se conocieron un año antes.



A través de una misma cuenta de Instagram que comparten los cuatro, las dos parejas se disfrazaron como miembros de la popular serie Baywatch. Las gemelas usaron un traje de baño que en vez de decir el nombre de la serie, decía "Baby Watch" (esperando un bebé).



En la publicación contaron que están emocionados por la coincidencia en los embarazos y detallaron la peculiar genética que sus pequeños bebés compartirán. "Estamos encantados y agradecidos de experimentar embarazos superpuestos. ¡Nuestros hijos no solo serán primos, sino hermanos genéticos completos y múltiples cuaternarios! ¡No podemos esperar para conocerlos y que se conozcan!", escribieron en la red social.



Esto significa que debido a que los gemelos idénticos comparten el mismo ADN, los hijos de dos pares de gemelos idénticos son legalmente primos, pero genéticamente son más similares a hermanos.



La publicación alcanzó más de 8000 "me gusta" y 500 comentarios. Muchos usuarios felicitaron a las parejas y comenzaron a preguntar acerca de los embarazos, ya que quisieron saber si las gemelas están esperando, a su vez, gemelos. No obstante, estas consultas no fueron respondidas por ninguna de las dos parejas.

¿Cómo se conocieron?



De acuerdo con el show que hicieron para el canal TLC, ambas hermanas vivían en la subcultura de las gemelas: se vestían igual, tenían citas dobles, se consideraban "dos mitades de un todo" e incluso compartían el sueño de casarse con mellizos.



Todo esto se volvió una realidad, en 2017, cuando las parejas se conocieron. Y después de salir durante un año, las parejas se casaron en una ceremonia conjunta en el mismo festival.



En una entrevista con la revista People, durante el día de los gemelos de 2019 que tuvo como temática los cuentos de hadas, contaron que el casamiento lo oficiaron dos ministros gemelos idénticos. "Realmente fue un cuento de hadas hecho realidad. Casarnos con gemelos es algo muy importante para nosotras. Incluso cuando éramos niñas puedo recordar estar en el jardín sabiendo que eso es lo que queríamos para nosotras", explicó Briana, quien se casó con Jeremy.



"Sabíamos que las posibilidades eran increíblemente escasas. Las estrellas tuvieron que alinearse para que nuestros sueños se hicieran realidad. Puedo casarme con el hombre de mis sueños y al mismo tiempo puedo mirar a mi lado y ver a mi hermana gemela casarse con el hombre de sus sueños", agregó Brittany, quien se casó con Josh.



Las parejas también compartieron con la revista sus planes de vivir los cuatro en un mismo hogar, criando a sus familias en conjunto. Y, con esta nueva publicación del anuncio de los embarazos, parece que sus sueños se hicieron realidad.