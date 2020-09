Castigo polémico: obligó a su hija vegana a cocinar carne por haber desechado comida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una mujer compartió en un foro el polémico método que eligió para castigar a su hija vegana por haber tirado comida a la basura. Según describió, la menor había decidido desechar la carne que comía el resto de la familia porque "le molestaba el olor" que emanaba de la heladera. Entonces, para que aprendiera una lección, la obligó a cocinar una receta con carne. Rápidamente, el caso se viralizó.

"Mi hija (16 años) es vegana desde hace aproximadamente un año. Mi esposo, su hermano (14 años) y yo tratamos de brindarle el mayor apoyo posible", escribió hace unos días la usuaria AITA en Reddit.

La mujer explicó que en su familia no comen diariamente carne, por lo que fue "fácil" acomodar los deseos de la hija. También contó que cada vez que cocina, le hace algo aparte y mantiene los platos separados para no mezclar las comidas.

Sin embargo, todo comenzó a enturbiarse. "Pocos meses después de adoptar su nuevo estilo de vida vegano, trató de convencernos de que nos volviéramos veganos y se enojaba cada vez más cuando decíamos que no", relató la mujer, quien agregó que con su marido le advirtieron que ella podía seguir la dieta que quisiera pero que no podía imponerle sus deseos al resto.

Según narró, un fin de semana cocinó una olla grande de chile (una pequeña porción vegana y una grande con carne) para poder congelar y comer durante la semana. "Al día siguiente, encontré la heladera vacía y resultó que mi hija decidió que estábamos siendo demasiado insensibles con la carne. Sintió que el olor era 'demasiado' cuando abrió la puerta de la heladera y que no podía comer nada de ahí sin vomitar. Me dijo que tenía que tirar toda la comida vegana de la heladera y reabastecerla", contó, indignada, la madre.

"Le dije que iba a seguir usando los productos veganos en la heladera y que puede comerlos o no, pero que nosotros no desperdiciamos comida. Toda esa semana siguió haciendo burlas y muecas en la cena mientras comía", agregó la mujer.



Pero la historia no terminó ahí. Enojada por la forma en la que actuó la adolescente y con la intención de dejarle un enseñanza, decidió castigarla. "Le di la receta del chile [que lleva carne] y le dije que tenía que comprar los ingredientes y cocinarlos. Gritó y suplicó, pero yo me mantuve firme. Al final, lo hizo", expresó.



Finalmente, le explicó que desperdiciar alimentos no es admisible. "Ella empezó a llorar y a gritarme lo horrible y repugnante que era porque no solo la obligué a comprar carne (que está muy en contra), también la obligué a cocinarla y le dije que era su culpa".



Sin embargo, la mujer se mostró insegura con su decisión y le consultó a la comunidad virtual si debería haber elegido un castigo diferente. Rápidamente, los usuarios se mostraron a su favor y en contra de la menor por querer imponer su forma de vida al resto de los integrantes de la familia.