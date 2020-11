Trabajo remoto: Cinco consejos para mejorar tu día laboral en casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pandemia desatada por el Covid-19 cambió la forma de trabajar de muchas personas. Aún pasado lo peor en Uruguay, aún quedan muchas personas que siguen en la modalidad de home office total o parcial. El trabajo remoto trae consigo decenas de retos a las que (para muchas) ha resultado difícil acostumbrarse.

A continuación compartimos algunos consejos para que estar en casa no sea una tortura.

Arréglate todas las mañanas

Nuestra vestimenta diaria puede ser la clave para mantener la motivación en un día de trabajo en casa. Seamos sinceras: la cuarentena nos dejó (me incluyó) algunos hábitos difíciles de combatir. Uno de ellos- o tal vez, el más común- es el amor a las pijamas y las pantuflas. Excepto aquellos días de reuniones por zoom, nuestro look diario de trabajo es siempre el mismo: pijama, pantuflas (o en algunos casos, solo medias), y el cabello recogido para evitar llevarlo en la cara. Un look que no solo causa desmotivación; nos aleja de organizar nuestro día. Es vital que separemos la hora de descanso de la hora de trabajo, en un panorama donde nuestro ambiente sigue siendo el mismo: nuestra casa. Por eso, arreglarnos por las mañanas es un buen tip. Una ducha rápida, y un look “comfy”- buzos, joggers, sudaderas- es una buena manera de continuar cómodas pero motivadas y listas para empezar el día.

Prepará tu espacio de trabajo

Otra clave, tal vez, sea la organización de nuestra “oficina” en casa. Tener un lugar espacioso y bien organizado para empezar las tareas del día nos ayuda a mantenernos entusiastas. Un buen inicio es la locación. Es recomendable, por ejemplo, elegir un espacio con buena luz natural, tal vez cerca de una ventana, que nos permita estar cómodas durante la jornada de trabajo. Elegir una mesa espaciosa y una silla adecuada también es vital. Otro punto importante es la decoración: objetos como velas, lámparas o incluso macetas, pueden agregar una esencia relajante y acogedora al espacio.

Tené en cuenta tu horario laboral

Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, es clave intentar mantener nuestro horario original de trabajo. Almorzar a la hora indicada y terminar nuestras tareas a la hora en que normalmente nos iríamos de la oficina. La idea es trabajar como si estuvieramos presencialmente en la oficina, para así ser lo más fieles posibles a nuestra (ex) rutina diaria. Así, evitaremos caer en el estrés y la sobrecarga de trabajo.



Aléjate de las redes sociales o la televisión

A pesar que trabajamos via online, es importante alejarnos de los distractores que podemos encontrar en internet como las redes sociales. Aplicaciones como Facebook, Instagram y recientemente, Tik Tok, son plataformas de entretenimiento que pueden alejarnos de nuestras tareas laborales. Por eso, es vital que intentemos dejar el celular de lado durante nuestro horario laboral y, tal vez, leer nuestro correo o mensajes de trabajo desde la computadora.

Tomá descansos

Aunque es vital respetar el horario laboral para cumplir con todas las tareas diarias como si estuviesemos en la vieja normalidad; también es imprescindible tomarnos unos minutos de respiro de vez en cuando. Algunos minutos para tomar un café, tomar aire o conversar con nuestros convivientes: lo que haríamos con nuestros compañeros de trabajo. Al menos cinco minutos que servirán para despejarnos, en una nueva rutina donde todo ocurre bajo cuatro paredes y en soledad.