Las científicas perdieron "décadas de trabajo" por la covid, según uruguaya Pilar Moreno

Las mujeres científicas han perdido "décadas de trabajo" debido a la pandemia y a una brecha de género que, durante la covid-19, se ha incrementado hasta llegar al 60 %, afirmó este martes la científica uruguaya Pilar Moreno.

Moreno dijo que las mujeres dedicaron "menos horas que los hombres a la investigación" y eso se debe a que durante la pandemia son ellas quienes se han dedicado más tiempo al cuidado y la enseñanza de niños en el hogar.

La investigadora participó este martes del ciclo de conferencias La Mujer Uruguaya y la Ciencia, que organiza la Asociación de Damas Orientales del Siglo XXI, y allí analizó cómo se ha visto afectada la tarea de las científicas en la pandemia. Entre los participantes en la videoconferencia estaba la vicepresidenta Beatriz Argimón.

"Hemos perdido en estos meses décadas de trabajo", sentenció la científica y acotó que la brecha de género hace que las mujeres hayan hecho el 20 % de las publicaciones mientras que los hombres el 80 %, lo que refleja una brecha de género del 60 %.

Asimismo, la autora señaló que lo que más le preocupa es que han disminuido las publicaciones de primeras autoras, ya que se trata de científicas jóvenes, por lo que el impacto "no solo va a ser a corto sino a muy largo plazo".

Moreno también hizo referencia a la situación de Uruguay y dijo que no es diferente a lo que sucede fuera, ya que en los escalafones más bajos más de la mitad son mujeres pero en el máximo nivel de investigadores solo el 14 % son mujeres.



"Esto mismo vemos en la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, donde solo el 15 % de los integrantes son mujeres", contó y también habló del Grupo Asesor Científico Honorario, creado por el Gobierno para colaborar en la gestión de la pandemia, pero que solo tiene 24 % de mujeres quienes, además, son "las menos visibles".



"Nos enfrentamos a numerosos obstáculos, están bien reportados en la literatura, tenemos culturas institucionales, falta de mentoras mujeres, responsabilidades familiares y también los sesgos subconscientes para el reclutamiento de asignación de investigación", reflexionó.



Debido a ello, la científica subrayó la necesidad de que instituciones académicas, agencias de financiación y el Gobierno busquen estrategias para apoyar a las mujeres tanto en tiempos de pandemia como en lo que vendrá después.



La vicepresidenta uruguaya no estuvo ajena a la situación y consideró que es necesario que las mujeres estén "en todos los lugares" donde puedan desarrollarse. "Llegado el caso, pese a nuestra capacidad de trabajo, siempre públicamente todavía en muchísimos rubros aparecen más varones que mujeres", reflexionó.



Asimismo, dijo que "no es un mero discurso" la desigualdad de género y por ello los cuidados tienen que ser considerados "políticas públicas" para ayudar a mitigarla.