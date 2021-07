Tratamientos estéticos masculinos, ¿cuáles son los más requeridos y recomendados?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lucir bien no es sólo patrimonio de las mujeres y hoy por hoy los hombres se animan cada vez más a tratamientos estéticos. El día a día, el trabajo y las relaciones laborales exigen una buena imagen personal.

Ahora un hombre, ya sea ejecutivo, empresario o padre de familia, se interesa mucho más por su aspecto, lucir bien y se anima cada vez más a tratamientos estéticos para sentirse mejor. Los últimos avances en tecnología y cosmética brindan hoy diferentes tratamientos que se adaptan a los requerimientos de cada uno, sin necesidad de cirugías y reintegrándose a sus actividades cotidianas de forma inmediata.

Los buenos resultados de los tratamientos estéticos faciales van de la mano de una adecuada aplicación profesional.

Se recomienda a los hombres que buscan mejorar su imagen, en primer lugar, la foto-protección. El primer paso en el proceso de rejuvenecimiento es la prevención y para esto es necesario que el paciente, desde los 25 años, se proteja la piel a diario con protector solar. Además, es importante el cuidado de la piel con exfoliantes, cremas hidratantes y la utilización preventiva de la Toxina Botulínica tipo A.

La aplicación de toxina botulínica, botox, es uno de los tratamientos más requeridos por ellos. El arte del médico está en eliminar las arrugas sin cambiar la fisonomía de la cara ni sus gestos naturales.

Para aplicar Toxina Botulínica Tipo A, es necesario tener en cuenta ciertas características del paciente; en el caso de los hombres, aplicar la toxina sin alterar las facciones masculinas, es decir su forma y expresión viril.

Otros de los procedimientos más requeridos son los de armonización facial, estos valorizan las características masculinas. Aplicados en conjunto contribuyen a suavizar arrugas y surcos, mejorando el contorno facial. Resalta los rasgos masculinos del rostro como los ángulos más rectos de la línea mandibular y el mentón, haciendo que el rostro gane fuerza y virilidad. Hoy también son solicitados por pacientes jóvenes que buscan verse más atractivos. Y en muchas ocasiones los hombres aluden a motivos relacionados al trabajo , cómo mejorar la competitividad. El éxito está en considerar las características propias de cada paciente y lo que él desee transmitir.

Entre las alternativas que ofrece Montevideo Skin, que cuenta con tratamientos de alto impacto y tecnología de vanguardia, las más frecuentes son:

• Rejuvenecimiento con láser, como el de Erbio, el de CO2, el Q switched, el Dye láser V beam Candela, el Nd:yag, entre otros. Se adaptan a las características clínicas y necesidades de la piel de cada paciente.



• Ultrasonido microfocalizado Ultherapy tratamiento de oro para la flaccidez, único aprobado como lifting no quirúrgico,



• Protocolos de tratamientos para la caída de cabello, que incluyen láseres exclusivos asociado con factores de crecimiento.



• Tratamientos corporales como el Coolsculpting que logra efectos similares al de la liposucción, pero con la ventaja de ser no quirúrgico. Elimina, en una sola sesión, la adiposidad localizada en áreas como abdomen, flancos y papada muy difíciles de reducir con dieta y/o ejercicio.



• Velashape III es la tecnología más avanzada para el tratamiento corporal de la piel sobrante o fláccida logrando tensarla.



• Radiofrecuencia Accent Con el beneficio de ser tratamientos no invasivos, y sin tiempo de recuperación pudiendo retomar las actividades habituales y el ejercicio físico luego de su aplicación.

La consulta con el médico especialista es fundamental para planificar el tratamiento y obtener el mejor resultado.