Shampoo sólido: ¿cuándo conviene usarlo y cómo incorporarlo?

Desde hace un tiempo las clientas que llegan al atelier me consultan sobre el shampoo sólido. Al principio llegaban con consultas sobre productos artesanales, pero en lo últimos tiempos cada vez más farmacias y marcas suman la opción.

Esta semana les quiero contar cuáles son las ventajas y desventajas que tiene incorporar este producto en tu rutina de belleza.

Entre los beneficios del uso de shampoo sólido está que además de cuidar e medio ambiente –ahorra el uso de plástico y agua–, sirve para todo tipo de pelo y se realiza con ingredientes esenciales que tienden a dañar menos la fibra capilar. Además, tiene ventajas de precio y duración.

Sin embargo, no todo es maravilloso: la variedad es menor y no necesariamente se adapta a todos los tipos de cabello existente, además de que no todos los comercios lo tienen.

En el mercado local, la oferta aún es un poco limitada pero probablemente con el tiempo irá mejorando.

Consideramos que es uno de los productos que crecerá en el futuro. ¿Vos te animarías a probarlo? Las leo en las redes de Blond House.