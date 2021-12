Problemas de autoestima: Selena Gómez confiesa lo difícil que fue maquillarse desde niña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una entrevista para Elle US, Selena Gomez comentó lo difícil que fue para ella utilizar maquillaje desde los 7 años ya que esto influyó duramente en su autoestima. “Me he maquillado desde los 7 años. Siento que eso me hizo mal”, confesó.

Además, añadió: "Eres tan joven y luego trabajas. Tenía a profesionales haciéndome el maquillaje y de repente podía verme de 25 cuando tenía 16, era una locura. Luego me sentí como: 'Ah, me veo muy joven todo el tiempo. Debería de lograr esa apariencia más seguido. Debería probar eso'. Simplemente me hizo cuestionar mi belleza por lo que es".

Por otro lado, dijo sentirse víctima de hacer cambios en su rostro. “He sido una víctima de querer cambiar mi cara y hacerme cosas por ver tendencias tan intensas. Creo que lo más satisfactorio de crear esta línea es que creamos un lugar en el que la gente no necesariamente quiera hacerse algo o cambiar su cara”.

Además, afirmó que todos los estereotipos la llevaron a crear su propia marca de maquillaje, por lo que dijo: "Incluso si te gusta usar más maquillaje, eso funcionará con mi marca. Por eso quería que mi marca estuviera ahí para las chicas y chicos y quien sea para que sintieran que está bien no verse como alguien más”.