La luna y los momentos indicados para cada rutina de belleza

Las fases lunares influyen de forma importante sobre nuestras rutinas de belleza, así como también en el estado de ánimo, cuerpo, alimentación, salud, relaciones, sexualidad, etc.



Gracias a las fases de la luna podemos saber si es un buen día para cortarnos el cabello, teñirlo o simplemente usar alguna prenda.

Ciclo lunar para el cabello



La luna es un excelente indicador para saber cuándo realizar un cambio. Todo dependerá de qué desees. Si quieres que crezca, o que simplemente tenga más brillo. Con tan solo asomarte a la ventana y verla, podrás saber si vale la pena hacerte ese corte que tanto quieres.

* Si vas a cortarlo pero deseas que crezca rápido lo mejor es hacerlo en cuarto creciente.



* Si deseas fortalecerlo, que crezca sano y abundante entonces debes hacerlo durante la fase de luna llena.



* En cuarto menguante si quieres fortalecer las raíces y retardar el crecimiento.



* Si tienes problemas de caída de cabello, es favorable que lo cortes cuando la luna se encuentre en el signo Leo, esto evitará la caída.



* Si quieres un cambio de look procura hacerlo cuando la luna esté en el signo de Acuario.



* Para mantener por mayor tiempo la forma del corte hazlo cuando la luna este en Virgo.



* Debés evitar cortarlo durante la luna nueva. Es desfavorable para tu cabello pues tiende a debilitarse y caerse.



Sin embargo, no todo hace referencia al cambio de look. Nuestro cabello merece verse bien de formas naturales. Por eso, mira cuándo debes aplicar los tratamientos:



Son más efectivos los tintes, permanentes y desrices durante la luna creciente. Y los baños de crema y tratamientos para evitar la caída del cabello cuando este en cuarto menguante.

Para un cutis perfecto



La reparación es un poco más difícil de lograr en la piel. Sin embargo, la fase menguante es un buen momento para desintoxicarte y sacar cualquier daño en ella. Es perfecta para eliminar esas malas energías en un buen sauna. En esta fase, lo mejor para tu rutina de belleza es comprar paquetes de barro para desaparecer esas espinillas indeseables.

Las depilaciones



Podés realizarlas cuando la luna esté en cuarto menguante, así será más duraderas, si además la luna se encuentra en Capricornio los resultados será aun mejores.



Cuando la Luna está creciente (conocida como fase de depilación), la tasa de crecimiento del cabello es rápida. Cualquier corte solo servirá para mantener a los poros haciendo de las suyas. Esta fase es también el momento óptimo para rejuvenecer y reparar la piel. Reponiéndola con todo lo bueno como humectantes magníficos enriquecidos con vitaminas.

Masajes

Si son para relajar y desbloquear, lo más favorable es hacerlos en cuarto menguante. Pero, si son para tonificar y endurecer el cuerpo hazlos en cuarto creciente.

Cuidado de las uñas



Es recomendables limarlas (no cortarlas) en luna llena. Al disminuir su tamaño de forma no abrupta, crecerán mucho más rápido que como si lo hicieras con el corta uñas.



Pero, si quieres que estas crezcan de forma un poco más lenta pero fuerte, es conveniente que lo hagas cuando la luna se encuentre en el signo de Capricornio. Aunque tardarás un poco más en ver los resultados, te aseguramos que notarás la diferencia. Uñas más fuertes significan más comodidad para nosotras.