¿Qué aceites naturales ayudan a que pestañas y pelo crezcan mejor?

Muchas veces al abrir una revista puede que nosotras mismas nos podamos sentir algo desanimadas ya que la modelo que vemos en la portada, además de tener una melena increíble, también posee unas cejas o pestañas de infarto, que son el sueño de todas las amantes de la belleza.

Por mucho tiempo, hemos buscado productos que nos prometen tener estos tres importantes rasgos de la mejor manera posible y nos hemos hecho mejores amigas del pasillo de belleza del super solo por la simple idea de buscar una imagen que deje a todos fríos cuando nos vean.

Si bien, hablar del crecimiento de las cejas, pelo y pestañas es un tema demasiado extenso, tenemos una alternativa 100% natural que siempre estimulará el crecimiento de estos grandes rasgos. Así que no dejes de leer, pues te daremos los tres mejores aceites que te ayudarán a tener un pelo, cejas y pestañas de impacto.

Aceite de romero



Si bien este aceite siempre huele delicioso, lo que no sabías es que es un gran aliado del crecimiento capilar y estimulará los pelitos de tu cejas y pestañas para que se vean más sanos y fuertes.

Este aceite lo puedes aplicar directo sobre la piel sin ningún problema, además la revista de moda y belleza Clara, en su edición española, sostiene que este aceite siempre llenará de vida tu pelo con sus nutrientes como el calcio, el hierro y controla la caída del pelo.



Lo único que debes de hacer es mezclar 5 gotas de este aceite con una cucharada de aceite de oliva para que lo apliques en tu pelo o lo pases con un cepillo para pestañas que permitirá peinar y moldear el crecimiento de estos rasgos.

Aceite de argán



No podemos hablar de aceites naturales que estimulan el crecimiento sin el mejor amigo de todas las rutinas de bellas: el aceite de argán.



Este poderoso aceite lo puedes conseguir de una manera muy fácil, además que no es tan caro si lo comparamos con otras cosas que también prometen resultados increíbles y luego te quedas esperando.



Además de nutrir tu pelo, pestañas y cejas, este aceite reparará el daño que tengan sin dejar de lado su boost de vitaminas que permitirá que tu pelo, pestañas y cejas se vean increíbles.



Lo único que necesitas es ponerlo directo en tu pelo húmedo haciendo un leve masaje que estimule el cuero cabelludo, y no olvides que debes aplicar en tus cejas y pestañas de la misma forma.

Aceite de almendras



Este aceite es el #1 en el mundo de la cosmética, pues además de ser un gran desmaquillante, este pequeño pero poderoso ingrediente siempre sacará lo mejor de tu pelo, cejas y pestañas.



El sitio web de la marca de cosméticos Esika, señala que ese aceite promueve el crecimiento del pelo, repara el pelo seco y maltratado, fortalece y reduce las puntas abiertas sin dejar de lado que es un gran protector contra los rayos UV.



Su alto contenido en vitamina E mejorará la apariencia de tu pelo, cejas y pestañas sin que se lo pidas dos veces. Combina unas gotitas de aceite de almendras con extracto de menta y lavanda creando una infusión que aplicarás en el pelo haciendo un leve masaje, tus cejas y pestañas con mucho cuidado lo aplicarás cada semana con un cepillo que peine estos dos importantes rasgos de tu cara.



Recuerda que estos beauty tips no dejan de ser algo natural, por lo que te pedimos que si notas alguna molestia o sensación que no te guste, acudas a tu dermatólogo para que él te asesore y recomiende un tratamiento con el que te verás increíble.