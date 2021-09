La visión del ministro de Ambiente sobre cómo mejorar la sustentabilidad junto a las empresas

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, fue entrevistado en el evento virtual de El País "Líderes de triple impacto", que tuvo lugar el jueves 9. Entre los temas centrales de su agenda, mencionó el abastecimiento de agua potable, la mejora del saneamiento en el Interior y las ambiciosas metas para optimizar la gestión de residuos trabajando junto al Congreso de Intendentes, el Pit-Cnt, las cámaras empresariales y la Universidad de la República. En el evento participaron también 11 panelistas (ejecutivos, expertos y emprendedores) que aportaron sus miradas.

Peña enfatizó, además, la estrategia de que el país «comunique bien» cómo produce y «transparente también dónde tiene debilidades y cómo las piensa corregir». «Esto supone la construcción de confianza con nuestros clientes», destacó. Lo que sigue es un resumen de los cinco principales temas de interés para las empresas uruguayas que dejó planteados.

2

Impuestos

La ley 19.829 establece la «responsabilidad extendida del productor de resiudos». «El Estado uruguayo y el legislador ha sido claro: el concepto sería ‘el que contamina paga’, debe generar los planes para que los productos vuelvan. (...) No estamos pensando en dar incentivos», dijo Peña. En cuanto a la tasa que esa ley faculta a cobrar a fabricantes o importadores por kilo de envase, dijo que «por ahora la línea de trabajo es otra». «Es no aumento de carga impositiva, no prohibir todavía ningún tipo de envase y trabajar en conjunto con las cámaras empresariales para avanzar en los planes». «Estamos apostando a que eso pase», señaló.