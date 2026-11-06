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El País El Empresario

Vida de hotel con la paz del campo, la tendencia turística que crece en Uruguay y atrae a uruguayos y extranjeros

Desde una cabalgata hasta un asado en el monte o la posibilidad de disfrutar de la lluvia mientras se degustan quesos de autor, los alojamientos rurales llaman la atención de un público que busca desconectarse en un entorno rodeado de naturaleza

Analía Pereira, periodista suplemento El Empresario
Analía Pereira
06/11/2026, 04:00
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Fogón en el campo.
Grupo de personas en un fogón en el campo.
Redacción El País

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