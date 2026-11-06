Vida de hotel con la paz del campo, la tendencia turística que crece en Uruguay y atrae a uruguayos y extranjeros
Desde una cabalgata hasta un asado en el monte o la posibilidad de disfrutar de la lluvia mientras se degustan quesos de autor, los alojamientos rurales llaman la atención de un público que busca desconectarse en un entorno rodeado de naturaleza
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