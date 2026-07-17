Una Studio, la empresa de cuatro arquitectas que trabajan para grandes marcas del retail en Uruguay y el exterior

Cecilia de la Vega nació en Montevideo, tiene 48 años. Está casada y es madre de dos hijos. Se graduó como arquitecta en la Universidad de la República (Udelar), donde conoció a quienes hoy son sus socias: Lucía Tedeschi, Luciana Arbelo y Selma Bensión. Juntas crearon Una Studio, un estudio de arquitectura especializado en proyectos de retail, corporativos y de staging (puesta en escena de espacios de diseño).

Una de las prioridades de las socias ha sido capacitarse para profundizar la especialización del estudio, por lo que realizaron un máster en Retail Design de la Escuela de Diseño de Barcelona. La incorporación de inteligencia artificial (IA) y la sustentabilidad son otras tendencias donde han puesto el foco. Actualmente, la mayoría de los proyectos de Una Studio son tiendas para retailers locales e internacionales que operan en el país. La firma busca ser «el estudio referente para las marcas», aseguró De la Vega.

—¿Cuándo y cómo nace Una Studio?

—El estudio se formó hace casi 20 años. Las primeras socias fuimos Lucía Tedeschi, Luciana Arbelo y yo, y estábamos terminando la carrera en la Universidad de la República cuando empezamos a hacer trabajos juntas. Hicimos un reciclaje bastante grande y ahí nació el estudio. Después se incorporó Selma Bensión, hace 11 años, y ahí la firma tomó un nuevo perfil. Veníamos tratando de formarnos y de llegar al ámbito del retail y los espacios comerciales. Originalmente surgimos como un estudio generalista, como casi todos en Uruguay, y después empezamos a tener bastante trabajo a nivel de oficinas y locales comerciales. En ese entonces decidimos hacer una consultoría en donde vimos qué pasaba a nivel internacional y surgió la necesidad de internacionalizarnos. Recibimos el apoyo de Uruguay XXI y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), y en la consultoría nos explicaron que en el mercado americano se cobra diferente —por horas de trabajo y no por porcentaje, como en Uruguay— y que hay muchos estudios especializados, como arquitectura hospitalaria o educativa. Nosotras vimos que nuestro perfil estaba más volcado al retail entonces decidimos profundizar eso. Hicimos una Maestría en Retail Design en Barcelona y fue un antes y un después. A partir del máster empezamos a prospectar más este tipo de clientes y a tratar de desarrollarlo de manera más profesional. En Uruguay era algo en lo que las marcas (locales) no estaban muy aggiornadas, pero sí las internacionales.

—¿Cuál fue su primer cliente del exterior?

—El primero fue Lojas Renner, una empresa impresionante por su forma de trabajar y la actualización constante de sus manuales de marca. Los primeros años tuvimos como referente al estudio (de arquitectura) brasileño con el que trabajan. Ellos hacían los layouts y nosotros los nacionalizábamos. Hacíamos todos los proyectos de instalaciones, porque no se trata solo de la arquitectura, sino que también participan ingenieros que hacen las estructuras, la climatización, los sistemas de detección de incendios y evacuación. Ese trabajo lo hacemos con un equipo uruguayo. A partir del segundo año de trabajo con Renner pasamos a ser su estudio de arquitectura en Uruguay. Hoy desarrollamos el layout de cada tienda, el proyecto ejecutivo, la licitación con las empresas constructoras y el seguimiento de la obra. Después de Lojas Renner comenzaron a aparecer otras marcas internacionales. Hoy estamos muy familiarizadas con ese trabajo; es muy habitual estar en una call con San Pablo, Houston, Chile o los diferentes hubs que cada marca tiene para arquitectura.

—¿Con qué marcas de referencia trabajan?

—Trabajamos con clientes como Renner, Carter’s, KFC, Indian, Smart Fit, Confitería Carrera, Viasono, Sevel y Rodelú. Nosotros hacemos el rollout, la aplicación de sus manuales de marca y arquitectura. El rollout es lo que pasa cuando se abren muchas tiendas, es como una alfombra que se despliega. Por ejemplo, con KFC abrimos dos tiendas el año pasado y este año vamos por tres más. Nosotros cotizamos horas de trabajo. Cuando sabemos que vamos a trabajar en tantos metros cuadrados, estimamos el equipo y el plazo de trabajo, y se cobra por tiempo. Se da un precio fijo por etapas, no se cobra un porcentaje (del costo de) la obra. Es una modalidad que se da internacionalmente y en este rubro en particular creemos que es la más adecuada, porque un número abierto es una incertidumbre que las empresas no pueden tener.

—¿Cuándo pusieron el foco en clientes internacionales?

—Fue una búsqueda. Nosotros queremos ser el estudio de arquitectura referente para las marcas en nuestro país. Queremos que cuando una marca desembarque en Uruguay sepa que tenemos el conocimiento para poder aplicar sus manuales de marca y seguir estándares internacionales de diseño y materiales. La búsqueda y el porqué de trabajar con marcas internacionales es una decisión de la empresa, de pensar dónde esta firma de arquitectura aporta más valor y desde dónde puede crecer a nivel del negocio. No es que el estudio trabaje solo con retail, pero tiene una especialidad, y en un mercado como el uruguayo, eso es toda una decisión. Una vez que dimos ese paso, también empezaron a venir los negocios. A partir de la buena experiencia que hemos tenido con marcas internacionales nos empezaron a referenciar.

—Una Studio desarrolla proyectos corporativos, de retail y staging (puesta en escena de espacios). ¿Qué área representa la mayor parte del negocio?

—Hoy el 80% de la actividad del estudio es retail.

—Dentro de ese segmento mayoritario, ¿los trabajos para empresas de indumentaria son los que predominan?

—Trabajamos con diferentes marcas. Hoy tenemos varios proyectos de gastronomía, que tienen otra complejidad, por el tema de los fuegos, y nos demandan una mirada técnica bastante interesante y desafiante. A nivel local trabajamos para Hoy Te Quiero, hicimos el restaurante Charo que está ubicado en Viasono, y también Bisiesto.

Cecilia de la Vega, directora comercial de Una Studio. Leonardo Mainé

—La empresa concentra su actividad en el mercado local. ¿También trabajan en el exterior?

—Sí. Desarrollamos la nueva imagen de las tiendas de Indian e hicimos todo el diseño del mobiliario de esos locales y los proyectos de Paraguay. Ya concretamos uno y estamos desarrollando el segundo. Además, el año pasado trabajamos por primera vez para una marca paraguaya de jeans llamada NASA. Había estado en el mercado, durante muchos años diluyó su actividad y la compró un grupo de retail importante que tiene varias marcas y la va a sacar de nuevo al mercado. Nos pidieron desarrollar toda la imagen de marca. Hicimos un trabajo desde cero donde trabajamos con el departamento de marketing y una agencia de comunicación. Se desarrolló el concepto, luego el manual de marca, se hizo la primera tienda y ahora el rollout.

—Varios grupos multinacionales de retail llegaron a Uruguay en los últimos años. ¿Cómo se posiciona el estudio para salir a captar ese perfil de clientes?

—Hace dos años que somos parte del Retail Design Institute, una agrupación estadounidense de diseñadores de retail que también tiene hubs en India y Brasil. Nos acercamos a ellos y hoy tenemos un diálogo muy fluido con nuestros colegas. Este año fuimos a Euroshop, el evento más importante de retail de Europa, y nos encontramos con todos los diseñadores del sector. Hay una sinergia, y actualmente tenemos colegas que nos recomiendan a nivel internacional, porque saben que nosotros podemos ayudarlos y podemos ser su socio local en esta parte del mundo. A nivel nacional buscamos estar presentes en eventos y recorridas comerciales, además de comunicar en nuestras redes. También tenemos el testimonio de nuestros clientes. Por ejemplo, trabajamos con Confitería Carrera hace unos años en el rebranding de la marca. Tratamos de que los locales de una empresa con tanta historia no perdieran esa tradición, pero que tuvieran color, alegría y contemporaneidad. Son clientes que siguen siendo fieles y hablan muy bien de nosotros. Uno de los grandes valores de Una Studio es entender el negocio de nuestros clientes.

—¿Cómo hace el estudio para traducir lo que un cliente quiere transmitir sin que pierda su identidad?

—El proceso de trabajo tiene una parte que supongo que un estudio convencional no tendría: una investigación para conocer la empresa. Preguntamos desde la concepción de la marca hasta si tiene un directorio y cómo está integrado. Tenemos contacto con las personas de marketing y agencias, estudiamos el rumbo que le quieren dar a la nueva imagen de la marca, el público al que apuntan, qué experiencia quieren que sientan quienes van a visitar sus locales. También les damos información sobre cómo cambió la experiencia en las tiendas. Ahora no solo es ir al local a ver (los productos), lo importante es que haya una lógica, una experiencia, que te lleves algo diferente de lo que podés tener con la compra online.

—¿Qué conversaciones tienen hoy con sus clientes que hace 20 años no tenían?

—El retail cambia muy rápido, a los cinco años hay que mirar nuevamente la tienda. Hoy en día hablamos mucho con el cliente sobre la conversión. Por ejemplo, la primera tienda de Carter’s que hicimos en Tres Cruces era muy chiquita. La terminamos con una caja para facturar y, al segundo día, el dueño nos dice: «Necesito dos cajas». Y ese tipo de situaciones es parte de nuestro trabajo: entender el negocio, si el cliente necesita un depósito, qué circulación quiere o si busca una conversión rápida. Antes no se daban esas conversaciones con el arquitecto. Lo que cambió fue eso: hoy el arquitecto tiene que entender el negocio.

Cifras del negocio 150: Es el número de proyectos que ha realizado Una Studio. La firma de arquitectura es Marca País y ha suscrito a los principios WEPS (Women Empowerment Principles) de Naciones Unidas. 80: Es el total de organizaciones que han contratado a Una Studio, la mayoría para proyectos de retail. Es la única empresa de Uruguay que integra la asociación de profesionales Retail Design Institute. Apuntes de carrera 2007: Tres estudiantes de la Universidad de la República crearon la firma de arquitectura Una Studio. 2016: Las cofundadoras del estudio realizaron un Máster en Retail Design en Barcelona. 2017: Una Studio desarrolló el diseño de la primera tienda de Renner en Uruguay. 2025: La firma protagonizó proyectos internacionales: Indian Paraguay y NASA Paraguay.



«Hoy tenés que hacer que la IA te descubra»

Cecilia de la Vega, directora comercial de Una Studio. LEO MAINE

—¿Aplican tecnología en el diseño de espacios?

—Buscamos formarnos en inteligencia artificial (IA) aplicada al espacio. Hoy existe tecnología que permite escanear personas al entrar a una tienda, y esa información es oro para los clientes porque les permite saber qué tipo de público tienen, qué mira, qué recorrido hace y, de acuerdo a eso, repensar las tiendas. También buscamos acercar información a los clientes sobre visual merchandising para tiendas o sobre cómo la IA influirá en el diseño. Porque la IA influye aunque no tengas un local. Hoy nadie googlea, entonces tenés que hacer que la IA te descubra.

—¿La sustentabilidad sigue siendo un diferencial o es un requisito de los clientes?

—Hace poco, dos de las socias se formaron en sustentabilidad porque es algo que realmente nos importa. En Euroshop vimos materiales reciclados que sorprenden por su calidad. Las ferias están embanderadas con la sustentabilidad; el 99% de los maniquíes exhibidos allí eran de materiales reciclables. Hay una conciencia de cambio, aunque trabajamos en retail y construcción, rubros muy cuestionados por el desperdicio. Tratamos de diseñar pensando en que haya menos residuos. Eso no es ser sustentable, pero sí responsable.