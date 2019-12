Seis empresas sellaron el Pasaporte Emprendedor y viajarán a 500 Startups

MiFinanzas

Conocida por su plataforma MiCheque.uy, la startup que se propuso reinventar el financiamiento de las pymes ya financió en menos de tres años más de US$ 28 millones. Su CEO, Milton Rodríguez, llegó al programa Pasaporte Emprendedor para llevar el emprendimiento al siguiente nivel. «Aprendimos a exportar, a reconocer el momento correcto para hacerlo». A futuro, el plan es fortalecer el mercado local para luego comenzar la expansión. «Hoy financiamos US$ 2 millones mensuales; queremos llegar a US$ 20 millones», dijo. En 500 Startups buscarán las herramientas para fortalecer el crecimiento, además de establecer lazos con expertos en fintech de cara al futuro.