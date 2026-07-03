Scanntech lanzó una nueva tecnología para el retail: Scannmarket

Luego de años de brindar información real de ventas, generada a partir del procesamiento de tickets de miles de puntos de venta de todo el país, Scanntech dio un paso más en su oferta de servicios y lanzó Scannmarket, un producto desarrollado para las industrias. Su estudio abarca más de 400 millones de tickets anuales y más de 300 categorías de productos.

La nueva propuesta está compuesta por una combinación de datos sobre el consumo y modelos de proyección que permitirán tener una visión total del consumo y, así, dimensionar el mercado.

Verónica Bustamante, CEO de Scanntech, explicó que con este producto la empresa atiende a una demanda que la industria uruguaya mostraba desde hace tiempo.

«Este es un producto complementario a los que Scanntech ya le ofrece a la industria, que nos permite tener un portafolio completo de cobertura de sus necesidades», subrayó, y agregó que para los equipos de research de las empresas «es un producto determinante».

Scannmarket fue lanzado en un evento realizado en el hotel Sofitel, que reunió a representantes de distintas industrias y en el que se presentaron, además, datos actualizados del consumo en Uruguay.

En esa oportunidad, integrantes de la compañía destacaron los beneficios de contar con información actualizada sobre el mercado.

Bustamante sostuvo durante el evento que presentar Scannmarket fue un hito para la empresa, a la que «le obsesiona aportarle valor a los clientes».

«Somos una plataforma que no tiene límite y todo ese crecimiento viene de la mano de las industrias», valoró.

Scanntech presentó Scannmarket en un evento realizado en el Sofitel. Leonardo Mainé

Proyecciones

Carolina Abella, líder de Cuentas de Scanntech y encargada de la presentación de la tecnología, explicó que la nueva plataforma le permitirá a las empresas hacer proyecciones sobre cómo podría ser el consumo de los productos dependiendo de sus categorías, zonas del país y canales de venta.

Algunos clientes de la empresa probaron Scannmarket en una prueba piloto realizada hace un par de meses, previo al lanzamiento. Ahora, el objetivo de la compañía es llegar a una gran cantidad de clientes durante el próximo año, potenciando así sus servicios.

Bustamante comentó que el producto fue lanzado hace tres años en Scanntech Brasil y que, en Uruguay, se decidió esperar un tiempo más para presentárselo al mercado para que el equipo técnico pudiera completar la curva de aprendizaje.

Datos para decidir

Con una recolección de datos 100% automática y machine learning aplicado, la herramienta mide todas las categorías de productos con un modelo transparente y trazable que permite que cada cálculo sea validado.

El fin de la nueva tecnología es mostrarle a las empresas el mercado de forma más clara para potenciar y facilitar su toma de decisiones, la planificación y detección de oportunidades de crecimiento en ciertas zonas y canales de venta, así como también de brechas. «Scanntech permite accionar con precisión, más foco comercial y mejor ejecución», dijo Abella.

El gran diferencial de Scanntech y de Scannmarket, según destacó la líder de Cuentas, es la representatividad de su base censal, que es «robusta» y cuenta con datos a nivel nacional, lo que hace que las proyecciones que se puedan lograr sean confiables.

La tecnología se ofrecerá con una nueva plataforma de visualización, rápida e intuitiva, que ayudará a los usuarios a interpretar los datos fácilmente y les posibilitará realizar reportes personalizados.

La CEO de Scanntech aseguró que las industrias demandaban una tecnología de este tipo porque muchas deben reportar a filiales en el exterior el comportamiento del mercado total. En dichos reportes, las empresas deben mostrar la realidad del mercado proyectado en función del universo de puntos de venta y otros factores para poder tener una dimensión de la facturación.

Finalmente, Abella añadió que Scannmarket es mucho más que un producto o una nueva herramienta.«Es una nueva forma de mirar el mercado con la que buscamos que la industria pueda tomar decisiones con mayor confianza, más velocidad y con un acercamiento más real a lo que es el consumidor uruguayo».

Presentación de Scannmarket en Sofitel. Leonardo Mainé