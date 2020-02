Roger Federer, la raqueta de los US$ 1.000 millones

Filantropía en Suiza y África

Creada en 2003, The Roger Federer Foundation desarrolla proyectos educativos en Suiza y África. Al presente, lleva invertidos US$ 52 millones abarcando a 7.000 escuelas y centros preescolares. «Más de 1,5 millones de niños se han beneficiado de una mejor calidad en educación debido a nuestro compromiso», destaca en su sitio web. Federer se involucra activamente en la fundación a través de eventos como «Match for África», una serie de partidos de exhibición contra profesionales como Rafael Nadal o Andy Murray así como de dobles junto al empresario Bill Gates. La organización también se ha beneficiado de las victorias de Federer. Cuando ganó su vigésimo Grand Slam (el Abierto de Australia 2018), Moët&Chandon lanzó una edición de 20 botellas de champán y cedió lo recaudado a la fundación. El aporte de Federer no es solo monetario, ya que suele visitar a los niños beneficiarios de sus programas.