¿Qué recomienda leer Eliana Sartori, directora de impuestos en PwC?

Yuval Harari —historiador, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y uno de los escritores de moda—, aplica un cristal tan agudo como fresco para teorizar sobre el futuro de la humanidad. Esa mirada queda plasmada en Homo Deus, un libro que impresionó a la directora de Asesoramiento Tributario de PwC, Eliana Sartori.

«Me sacudió. El autor recorre algunos cuestionamientos que me hago —no a diario, por suerte—», aclaró entre risas Sartori. Y agregó: «Creo que fue un pensador de la antigua Grecia que dijo que ‘la única constante es el cambio’» y Harari retoma esa afirmación pero con «una impronta actual, provocadora». Sin ser de negocios, el libro maneja conceptos que bien pueden ser de aplicación por empresarios y ejecutivos. Entre ellos, Sartori destacó que «en la coyuntura en la que estamos, reafirmo el principio de que no se puede hacer negocios sin pensar bastante más allá de lo evidente o inmediato».

A nivel personal, le permitió reencontrarse con las enseñanzas de un profesor del máster de negocios que cursó hace 15 años. «Lo único importante del conocimiento es aprender a pensar. No es lo que nos digan en la universidad, en un curso, ni un libro lo que nos ayudará a crear o a resolver problemas, sino el ejercicio del pensamiento en sí mismo».

En su lista de libros pendientes aparecen dos que recibió en las fiestas: Four (Scott Galloway), acerca del poder de las cuatro grandes compañías de la era digital, y Mi historia, la biografía de la exprimera dama de EE.UU., Michelle Obama.

¿Género favorito?

Novela latinoamericana (siempre).



¿Cuántos libros lee al año?

Menos de los que me gustaría… a duras penas, tres o cuatro.



¿Mejor momento para leer?

El verano y alguna tarde de domingo del resto del año.



¿Ficción o no ficción?

Ficción.



¿Presta sus libros?

Sí, sin problema.



¿A quién le regala libros?

En cumpleaños o Navidad, a mi familia cuando viajo a visitarlos al exterior.



¿Formato e-book o impreso?

Impreso.



¿Una librería en el exterior?

FNAC, herencia de mis años viviendo en Madrid.



¿La película más fiel a un libro?

Las de Harry Potter, de quien soy fan confesa.



¿Libro favorito de la infancia?

Mujercitas, de Louisa May Alcott.