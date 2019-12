"Padrino" de Ethereum llega a Uruguay y asegura que adopción de blockchain es "cuestión de tiempo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pese a que está en blockchain hace solo ocho años, el búlgaro Yanislav Malahov es considerado un «veterano» en el tema. Comenzó en 2011 al descubrir el Bitcoin y comprender que era una criptomoneda descentralizada y global y que tendrían que existir otras porque si no «el valor estaría asociado a una blockchain centralizada, que iba contra el concepto detrás de la tecnología».

Así, en 2013 contrató a Vitalik Buterin (con quien creó la plataforma Ethereum) para trabajar en el proyecto de una billetera de colour coins para registrar y transferir arte digital. A las pocas semanas el primer mensaje sobre Ethereum fue posteado en Reddit y de ahí su apodo de «padrino de Ethereum».

Pero no fue suficiente. Siguió experimentando para crear alternativas a Bitcoin y Ethereum y así nació su último proyecto, Æternity, plataforma de contratos inteligentes, escalable, con un sistema de gobernanza integrado, que posee un equipo de 150 personas en 20 países, uno de ellos Uruguay, su sede para la expansión en Latinoamérica.

Malahov será uno de los speakers de LaBitConf, conferencia de criptomonedas y blockchain más relevante en América Latina, que tendrá su primer capítulo en Uruguay el próximo jueves y viernes en el Hotel Radisson. Previo a su participación, intercambió conceptos con El Empresario.

-Es considerado el padrino de Ethereum, pero al tiempo creó Æternity para competir con su primera creación, ¿por qué?

-Desde el lanzamiento del Bitcoin y de Ethereum pasaron dos generaciones de blockchain, la tecnología ha evolucionado mucho en poco tiempo. Nosotros desarrollamos nuestra blockchain desde cero en el lenguaje Erlang (el mismo que usan WhatsApp, Amazon y Yahoo, creado por Ericsson) que viene de las telecomunicaciones y soporta millones de transacciones simultáneas. Otra de nuestras particularidades son funcionalidades innovadoras como los oráculos que incorporan información del mundo real y los state channels (canales de estado) que permiten en una blockchain pública tener transacciones privadas.

-¿Cómo ve la adopción de la tecnología y dónde ve potencial de uso?

-No hemos llegado al punto de adopción masiva, pero hay claros indicios de que hemos alcanzado el punto de que no va a desaparecer. Por ejemplo, vemos gobiernos realizando pilotos de aplicación de tecnología blockchain, o empresas multinacionales como Facebook, JP Morgan y más de 100 bancos realizando pilotos sobre la tecnología. Eso nos da la confianza que pronto llegaremos a niveles de adopción masiva. Con el incremento de ataques de hackers a sistemas centralizados (Equifax, Yahoo, gobierno de Bulgaria, entre otros), donde la información privada de cientos de millones de usuarios fue vulnerada, vemos casos de uso claros que la tecnología de blockchain (inmutable y no hackeable) puede contribuir. Lo vemos en áreas de controles de identidad, contratos, notarizaciones, sistemas financieros, seguros, economía compartida (autos, apartamentos, entre otros), la trazabilidad de la producción, auditoría de procesos, cumplimiento de normas y compliance. Si analizamos Internet como tecnología comparable fue creado hace casi 40 años y demoró 20 en popularizarse. La tecnología blockchain se creó hace 10 años y ya alcanzó notoriedad aunque no adopción masiva. Es una cuestión de tiempo, no de confianza.

-¿Se han cometido errores?

-El principal error es que algunas empresas del área de blockchain no tomaron en cuenta las diferencias regulatorias en cada jurisdicción, entonces algunos gobiernos se cerraron a las posibilidades de esta tecnología. Otro error fue de seguridad; algunos individuos no siguieron las normas de resguardo de sus llaves privadas y sufrieron robos de valores, como si una persona escribiera el PIN de su tarjeta en el mismo plástico y se le perdiera.

Garantía. "Si Inglaterra hubiese implementado un sistema de democracia sobre blockchain tal vez hoy no estaríamos hablando del Brexit", dijo. (Foto: Gentileza Aeternity)

-El Bitcoin volvió a bajar a US$ 7.000, pero se asegura que no es una burbuja, ¿por qué?

-No estamos en una burbuja. Si bien tiene una gran variabilidad, logró una relativa estabilidad en los últimos meses. Bitcoin tiene las características para convertirse en la reserva mundial, especialmente cuando los gobiernos usan sus monedas como instrumentos de presión política. Como no puede ser manipulado por ningún gobierno, es un sustituto natural del dólar en el comercio internacional.

-Estableció Uruguay como base para la expansión en América Latina, ¿por qué?

-Es un país pequeño con un enorme desarrollo en tecnologías de la información. Hicimos una alianza con el Centro de Innovación y Emprendimientos de Universidad ORT que replicaremos en la región en 2020. También trabajaremos en la transferencia de conocimientos con cursos y en desarrollar soluciones. Estamos con la empresa UruguayCann realizando una plataforma para la trazabilidad de su producción de cannabis medicinal.

-Facebook anunció Libra con el apoyo de grandes compañías pero varias dieron marcha atrás. ¿Es una muestra de que el proyecto fracasó?

-No necesariamente. Libra es un proyecto muy controvertido debido a que Facebook genera controversias, entre otras cosas por sus manejos de la información privada de sus usuarios. Tener acceso a esta cantidad de usuarios hace que muchos gobiernos teman una competencia a sus monedas nacionales por esta entidad privada y multinacional, donde los gobiernos no tienen ningún poder sobre su emisión o control.

-Por su seguridad, ¿el blockchain puede ser una solución para las diferentes elecciones de gobiernos?

-Sin dudas. Las características de inmutabilidad y de no ser hackeable hacen que sea un medio ideal no solo para las elecciones sino para crear una plataforma de democracia líquida donde los ciudadanos, al igual que en Suiza, pueden ser consultados de una manera fácil y segura sobre su opinión sobre distintos temas de trascendencia nacional. Si Inglaterra hubiese implementado un sistema de democracia liquida sobre blockchain tal vez hoy no estaríamos hablando del Brexit.