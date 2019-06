Nubank: "unicornio" bancario galopa en más mercados de América Latina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En cuatro años se convirtió en la fintech más importante de la región y una de las top 10 globales. Es uno de los pocos unicornios latinoamericanos, aquellas empresas de base tecnológica que valen más de US$ 1.000 millones. Tiene 9 millones de clientes y les compite a los jugadores más tradicionales del sector bancario y a otras de su especie.

Así fue el recorrido de Nubank, la compañía brasileña que anunció el miércoles oficialmente su desembarco en Argentina bajo el nombre Nu. La firma desembolsará $ 2.000 millones en dos años, abrirá un hub de exportación de servicios y creará 300 empleos.

Su CEO y cofundador, el colombiano David Vélez, se reunió con el presidente Mauricio Macri para adelantarle sus planes de inversión. Hace poco más de un mes la compañía anunció su expansión hacia México y ahora confirmó su segundo país, Argentina, en el que empezará a operar «antes de fin de año», adelantó el ejecutivo a La Nación. La firma todavía no definió con qué productos ingresará a ese mercado, pero adelantó que el servicio será 100% mobile.

En Brasil en la actualidad, luego de solicitar una licencia de compañía financiera que tardó tres años en llegar, Nubank ofrece una plataforma completa de servicios financieros: tarjetas de crédito y débito, préstamos personales y caja de ahorro, entre otras.

Por ahora, adelantó que buscará competir con fintech y bancos tradicionales por igual, pero no con MercadoPago: «Todavía no nos interesa el tema de los pagos. Sin embargo, vemos que Argentina es un país donde el 50% de la población está desbancarizada y la penetración de las tarjetas de crédito en la población adulta solo llega al 27%», aclaró.

Cero comisiones

El «gancho» para atraer a nuevos clientes será cobrar tasas bajas. «En Brasil cobramos cero comisiones porque somos de 10 a 100 veces más eficientes que los bancos por toda nuestra tecnología interna», asegura Vélez. Además, dijo que abrir sucursales físicas «no está en sus planes», ni en Argentina ni en los demás países donde opera su firma.

Hacia fines de 2019, la empresa tendrá 50 empleados, de los cuales 40 serán desarrolladores de software, y el año que viene la plantilla total será de 300 personas, con 200 desarrolladores.

En tanto, admitió que es difícil ingresar en el mercado argentino «sin una licencia bancaria», que le permitiría a la compañía fondearse con depósitos de los clientes. «En Brasil tardamos unos tres años en obtener un permiso similar, pero en Argentina todavía estamos analizando si vamos a pedirlo o no», resaltó.

Sobre la inestabilidad macroeconómica, Vélez resaltó que la compañía tiene «una visión de muy largo plazo» y que, por el expertise adquirido en Brasil, donde inició su negocio en pleno ciclo recesivo, cree que podrá surfear exitosamente la ola de indicadores en rojo.



La trayectoria hacia los US$ 1.000 millones

David Vélez, CEO de Nubank

Cuando el colombiano David Vélez fue a abrir una cuenta bancaria en Brasil, el país donde estaba viviendo, se sintió incómodo: tuvo que pasar por una puerta blindada con guardias que lo miraban con suspicacia al menos cinco veces para poder llevar todos los papeles que eran necesarios. Estaba allí porque, como representante del fondo de capital de riesgo especializado en tecnología Sequoia, tenía que buscar oportunidades de inversión. No las encontró.



Su búsqueda fallida fue en 2012. Un año después, se estaba asociando al estadounidense Edward Wible y a la brasileña Cristina Junqueira para crear Nubank. «No lograba entender cómo los latinoamericanos pagaban tasas de interés altísimas por un servicio de pésima calidad», relató.



En marzo de este año la empresa se convirtió en unicornio (es decir, su valuación supera los US$ 1.000 millones). Hasta la fecha, Nubank recaudó cerca de US$ 420 millones en siete rondas de inversión en las que participaron, entre otros fondos, el chino Tencent (creador de WeChat) y Kaszek Ventures, fundado por los exMercado Libre Hernán Kazah y Nicolás Szekasy.



Además, en 2018 ocupó el séptimo puesto en el ránking de las 10 fintech más grandes a nivel global según el reporte anual Fintech100 de la consultora KPMG.