Mónica Devoto y un nuevo Encuentro de Té en Uruguay con propuestas innovadoras

El sábado 4 de octubre los amantes del té estarán de parabienes. Vuelve el Encuentro de Té en Uruguay y el acontecimiento promete.

Liderado por Mónica Devoto, reconocida tea blender y referente en la materia, el encuentro celebrará su duodécima edición. «Crecimos en experiencia, espacios y marcas. Alrededor de 38 empresas desplegarán sus innovadoras propuestas», contó con orgullo Devoto, que constató que año a año el mundo del té conquista nuevos seguidores.

Durante cinco horas —de 15 a 20— se presentarán en el Hotel Cottage las novedades vinculadas a la infusión, que incluyen productos y propuestas innovadoras, no solo en tés y establecimientos dedicados a esta bebida, sino también en elementos como vajilla y mantelería, entre otros.

Ese sábado, recorrer los tres salones del Cottage será un deleite para los sentidos, una jornada ideal —y con entrada libre— para quienes estén ávidos de conocer las distintas propuestas de las marcas que se comercializan en Uruguay.

Aromas, colores y sabores protagonizarán una tarde de degustaciones, activaciones de marcas y catas a ciegas. «Las catas serán una incorporación nueva y diferente de esta edición», prometió Devoto.

En esta ocasión, también habrá un espacio destinado a nuevos emprendedores y será una oportunidad para estar mano a mano con nuevos creadores de blends.

Mónica Devoto

Al universo de experiencias se sumará la posibilidad de comprar no solo blends, sino también literatura sobre esta infusión y su preparación. El Té. Un camino de pasión, sabor y alma (editorial Planeta) será uno de los títulos que estará a la venta. En este trabajo, Devoto comparte información sobre los tipos de té, sus particularidades, ceremonias y recomendaciones para preparar esta bebida milenaria. La experta también da cuenta en este libro de su propia historia y relata cuál fue su recorrido para enamorarse de este mundo.

El salón del té será el sábado 4 de octubre, entre las 15 y las 21 horas. Vale la pena llegar en hora; una entrevista con Devoto dará por inaugurado el encuentro (info@monicadevoto.com.uy).

Tienda Sinfonia Tea House en Montevideo de la sommelier de Te, Monica Devoto, ND 20240911, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais