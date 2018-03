Llegada de grandes marcas extranjeras cambia la geografía de los shopping

Lojas Renner, H&M, Starbucks. El desembarco (o la inminente apertura) de marcas internacionales ha sacudido la modorra del retail uruguayo e impulsado a los diferentes shopping a hacer enroques, crear nuevos espacios y repensar las áreas para seducir y atraer.

Estos paseos de compras, como si fueran un organismo vivo, no paran de moverse, cambiar y reconstruirse. Nuevas marcas llegan, otras se van, algunas se mueven para lograr más espacio. Así se ha ido modificando el mix comercial en los últimos meses varios, ante la expectativa de los visitantes por ir descubriendo los renovados locales.

Algunas tiendas aprovechan para moverse a locales más grandes

Portones Shopping.

La salida de Mr Bricolage dejó un espacio y una oportunidad a Portones Shopping para remodelarse y atraer nuevas marcas. En la zona donde históricamente estaba esa empresa, comenzaron las remodelaciones que incluyen nuevos locales y el cambio de sentido de la escalera mecánica, que ahora partirá desde centro del shopping y bajará de frente a esa zona, donde se emplazará una nueva tienda ancla.

Lojas Renner es la principal marca que llegará para ocupar allí unos 1.700 metros cuadrados (m2) en una sola planta. La inauguración está prevista para los primeros días de mayo, indicó el gerente general del centro comercial, Nelson Barreto.

Al lado, OCA remodeló su local y no solo casi triplicará su tamaño (pasó de 100 m2 a 280 m2) sino que tendrá más metros de fachada al público, comentó Barreto. Su reinauguración se espera para mitad de abril.

En esa zona también llegarán las marcas de indumentaria Only con un local de 132 m2 (se prevé la inauguración conjunta con Lojas Renner) y La Dolfina, en un espacio de 60 m2.

Barreto indicó que aún resta definir otros 140 m2, que «se están negociando». «Estamos viendo cómo se desarrolla esa zona para lograr la mejor mezcla posible. No tenemos un rubro en particular, pero apuntamos a ropa femenina o decoración, aunque todo puede variar de un día para otro», puntualizó.

Punta Carretas.

La mudanza del supermercado Disco es uno de los cambios más significativos de Punta Carretas Shopping. El espacio que dejó, sumados a los del estacionamiento del supermercado pasarán a ser locales comerciales. Las obras ya están en marcha y se espera su inauguración en el último trimestre del año, adelantó Mauricio Oppenheimer, gerente general del shopping. «Serán 15 locales nuevos, con un diseño moderno, que están 100% comercializados. Ese espacio atrajo a rubros como moda, hogar, decoración, indumentaria. Se trata de muchas marcas internacionales, algunas de las principales firmas globales de moda, pero también tendremos de Uruguay», agregó.

También está en obra la zona de la entrada principal (sobre la calle José Ellauri). Junto a la puerta se está armando un nuevo local que se destinará al rubro gastronómico.

En paralelo a las obras, el shopping tuvo movimientos internos. La internacional Pandora arribó en la última semana de diciembre a un local de 50 m2 en el segundo nivel, donde se ubicaba Legacy, que tomó un local de 80 m2 en el primer nivel (dejado por Wanama). En tanto, Garnié remodeló su propuesta: pasó en forma provisoria a un local de 40 m2 (antes ocupaba 20 m2), mientras espera por las nuevas áreas comerciales.

Con su nueva locación, Disco duplicó el área que ocupaba en el centro comercial y sumó tres pisos de estacionamiento. Y, para mejorar el flujo entre ambos espacios, hace tres semanas se habilitó un túnel subterráneo para autos, que comunica ambos estacionamientos.

Otra de los grandes movimientos los protagonizó Lojas Renner en diciembre pasado, que abrió su tienda de 1.500 metros cuadrados en tres niveles (500 m2 pertenecían al local de Blockbuster).

Oppenheimer reveló que la inversión total asociada ascenderá a US$ 100 millones, que incluye el edificio Punta Carretas Tower (de 14 pisos) destinado a oficinas, el hotel Aloft, tres niveles de estacionamiento y locales comerciales. También está incluida una ampliación que comunicará el shopping con el supermercado Disco y la remodelación del paseo de servicios, detalló. En total, Punta Carretas sumará 18.000 m2.

Costa Urbana.

Vía Aqua y Lojas Renner son los principales desencadenantes de los cambios en Costa Urbana Shopping. La primera abrió en julio pasado y la segunda en diciembre, con un espacio de 1.500 m2. «En total invertimos unos US$ 30 millones y crecimos un 30% en áreas rentables», detalló el gerente general, Alberto Gossweiler.

Este año, el plan es ampliar el sector gastronómico en 200 m2 para añadir sillas. A esto se sumará la reconversión de 150 m2 de locales de tiendas que se traducirán en cuatro locales gastronómicos más que estarán operativos este año. Estas obras insumirán una inversión de unos US$ 300.000.

En expansión. El shopping Costa Urbana creció un 30% en áreas rentables tras la llegada de Vía Aqua y Lojas Renner.

Y la ampliación no parece tener techo. Según Gossweiler, cuentan con espacio para seguir creciendo en unos 3.500 m2 más y está «en el escenario probable ampliarlo entre este año y el que viene de acuerdo a los proyectos que se incorporarían», finalizó.

Montevideo Shopping.

Este centro comercial está en obras a la espera del arribo de la internacional H&M, que se concretaría a fines de este año, aunque las autoridades del centro comercial prefirieron no dar detalles.

Entre tanto, los movimientos internos se suceden. Zara amplió su tienda a 3.500 m2 con una fuerte apuesta a la sostenibilidad, según detalló Carlos Lecueder en nota a El País en diciembre. La tienda renovada abrirá en los próximos días.

Otra de las que cambió fue la tienda de artículos para el hogar Divino, que reabrió hace poco una nueva propuesta de 2.100 m2. En tanto, Parisien e Indian Emporium se unieron y abrieron la semana pasada su nueva tienda, la más grande a nivel de centros comerciales, explicó Lecueder. Otro de los grandes cambios es Antel, que dejó su lugar en el antiguo bowling para situarse en una tienda de más de 1.000 m2, donde antes se ubicaba la Ciudad de los Chicos.

Finalmente, las obras de remodelación del shopping incluyen la ampliación en unas 80 plazas la cantidad de estacionamientos.

Nuevo Centro y Tres Cruces crecen

No todos los shopping tuvieron cambios en los últimos meses. Algunos se mantuvieron estables mientras preparan nuevas obras. Es el caso de Nuevocentro y Tres Cruces. El primero está preparando la ampliación de su tercer piso en un mínimo de 7.000 metros cuadrados de área comercial (puede llegar a 12.000 m2) e implicará también estacionamientos. «La inversión superará los US$ 15 millones y el total de la obra representa un tercio del tamaño actual del shopping», reveló su gerente general, Alex Malchowski. El responsable del centro comercial, adelantó que el plan es comenzar las obras este año e inaugurarlas en 2019. «El destino es muy variado. Hemos conversado con marcas internacionales, pero también recibimos el interés de firmas locales que no están en el shopping o de las propias marcas que ya están pero tienen la intención de sumar más espacio», dijo.

En la misma situación está Tres Cruces Shopping. Sin grandes cambios recientes, el plan es incrementar su área comercial y de estacionamiento. «El plan está sujeto a aprobación y podría comenzar a construirse este año», adelantó Marcelo Lombardi, gerente general del shopping.