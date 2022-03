¿Qué libro recomienda Victoria Fraschini, la directora ejecutiva de Socialab?

Victoria Fraschini recomienda un libro-guía «muy enriquecedor para el mundo del impacto social» y para la construcción de marcas: Brand the change, de Anne Miltenburg.

«Cualquier emprendedor que esté comenzando debería leerlo, porque abarca temas muy importantes para trabajar sobre el branding, comunicación y la cultura organizacional del emprendimiento», aseguró la directora ejecutiva de Socialab Uruguay. «Sus definiciones son muy enriquecedoras para el futuro del proyecto», agregó.

Brand the change aborda aspectos internos y externos de las marcas: las creencias (misión, visión, valores, insight), la identidad visual y verbal (nombre, colores, tipografías) y la interacción de la marca con su audiencia (RRSS, web, puntos de venta). «El contenido se respalda en casos de estudio mundiales que sirven para analizar y deslumbrarte», contó Fraschini. Destacó que el libro incluye ejercicios para hacer y tiene una comunidad online donde se accede a información, intercambio con personas de todo el mundo y hasta cursos (https://brandthechange.org/).

«Aprendí mucho sobre distintos aspectos de una marca a ser abordados y acerca de la construcción de marcas con impacto social. Para cualquier organización social es muy importante acompañar las acciones positivas de su impacto social con la comunicación, porque es la manera de ser conocido, contagiar e inspirar», contó.

«Una marca fuerte te permite tomar mejores decisiones frente a nuevas oportunidades y crear una cultura organizacional sólida donde los valores son compartidos y las acciones están alineadas», es el pasaje que destaca de este libro, que descubrió al trabajar branding de emprendimientos con la experta María Antonia Echeverri.

«Este libro nos permitió robustecer el tema con los y las emprendedoras en los distintos estadíos que se encuentran, desde etapas iniciales hasta los más avanzados y en lo personal lo utilicé para otros proyectos que apoyo o estudios», dijo.

Entre sus próximas lecturas tiene en espera a Mide lo que importa, de John Doerr con miras a explorar el mundo de los OKR (Objetivos y Resultados Claves), y Como polvo en el viento, de Leonardo Padura.





Virginia Fraschini

Perfil de la lectora

¿Escritor/género favorito?

Novelas románticas.

¿Cuántos libros lee al año?

Me gustaría dedicarle más tiempo a la lectura; leo alrededor de 10 libros al año.

¿Ficción o no ficción?

Ficción que se asemeje a la realidad.

¿Presta sus libros?

¡Sí, presto y recomiendo los que me gustan y tengo! Algunos no me los devolvieron aún, pero tengo la esperanza de que los estén leyendo.

¿En qué ocasiones regala libros?

En cumpleaños o Navidad. Si sé de un libro que alguien quiere se lo regalo sin una ocasión particular.

¿Formato e-book o impreso?

Impreso.

¿Hace anotaciones o subraya?

Sí, más que nada con los técnicos/académicos.

¿Una librería en el exterior?

Me encanta Ateneo en Buenos Aires.

¿Un libro con un final inesperado?

La trenza, de Laetitia Colombani

¿La película más fiel a un libro?

La serie Normal People es muy fiel al libro.

¿Libro favorito de la infancia?

Recuerdo que El miedo a la luz mala, de Verónica Leite, me encantó cuando lo leí.