¿Qué libro recomienda Carlos Brandes, socio de Guyer & Regules?

Es un libro de historias cortas que desafía a mirar la realidad desde otra perspectiva, no siguiendo las reglas de juego del momento. Bajo ese argumento, el socio de Guyer & Regules, Carlos Brandes, recomendó el libro David & Goliat, de Malcolm Gladwell, que recopila historias que invitan a una nueva lectura de la realidad.

«Comienza con la historia de David y Goliat, pero mirada desde otra óptica. Generalmente, se cree que David era el débil y Goliat el fuerte por considerar solo la fuerza. Gladwell demuestra que David era la parte fuerte y Goliat no tenía chance alguna de sobrevivir», apuntó.

En tanto, un cuento sobre la elección de colegio o universidad deja entrever que a veces esto se hace sin tener en cuenta si es la mejor opción para la persona de acuerdo a sus habilidades. «Se puede rendir más y sacar todo el potencial en un colegio más chico que en uno más masivo, menos exigente que los clase ‘A’», dice Brandes.

Según el ejecutivo, las historias demuestran que para enfrentar desafíos y oponentes más poderosos hay que «pensar fuera de la caja, conocer nuestras debilidades y fortalezas. Hoy, con la predominancia de la tecnología y los cambios que se producen en forma vertiginosa, es fundamental vislumbrarlos y estar pronto para adaptarse a los mismos», resumió quien ahora está abocado a la biografía de Franklin D. Roosevelt, de Robert Dalek. «Recibió un país en ruinas, lo sacó adelante, fue clave para que los Aliados ganen la Segunda Guerra Mundial y colocó al país en la posición de potencia. Todo en pocos años, sin quejarse de lo que había recibido», resaltó.

¿Escritor favorito?

El escritor que más he seguido en novelas y seguramente por deformación profesional, es John Grisham. Últimamente estoy leyendo biografías entre las que destaco The Last Lion de William Manchester y Pual Read, Historia de San Martín de Bartolomé Mitre y Franklin D. Roosevelt de Robert Dallek.



¿Cuántos libros lee al año?

Muchos menos de los que compro.



¿Mejor momento para leer?

En la noche y fines de semana.



¿Ficción o no ficción?

No ficción.



¿Presta sus libros?

Sí, pero excepcionalmente y a pedido expreso.



¿En qué ocasiones regala libros?

En cumpleaños de amigos.



¿Formato e-book o impreso?

Preferentemente impreso, pero compro los dos.



¿Hace anotaciones o subraya?

Subrayo, ya sea en papel o digital.



¿Una librería en el exterior?

Cualquier Barnes & Nobles que tenga buenos sillones y una cafetería para leer y elegir un libro.



¿La película más fiel a un libro?

300.



¿Libro favorito de la infancia?

El Corsario Negro, de Emilio Salgari. Mi padre nos lo leía a mis hermanos y a mí antes de dormir.