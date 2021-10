"Hay gente que tiene invertidos más de US$ 60 millones en bitcoin; esto es el futuro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Maximiliano Hinz, director de operaciones de Binance para América Latina, lidera las operaciones de la región desde Buenos Aires, incluyendo a Uruguay, donde dieron apertura hace dos meses.

Bonaerense, 30 años, soltero, se siente como pez en el agua en el mundo de las criptomonedas. Tal vez su juventud lo ayuda a sumergirse en esas transacciones nuevas en las que muchas personas, sobre todo millennials, quieren participar.

Binance es el mayor exchange de criptomonedas del mundo y creció 10 veces en pandemia. Hinz afirma que el futuro pasará cada vez más por los intangibles y que vivimos una transición en esa dirección.

Una particularidad de este sector es el marco regulatorio en el que se mueve (o la falta del mismo); Hinz también habla de ese tema.

¿Cómo comenzó en este mundo tan nuevo de las criptomonedas?

Empecé en 2010, cuando recién habían surgido estas monedas. Siempre me pareció algo disruptivo, no había nada similar en el mundo financiero. Para mí entrar en este mundo era ser parte de la creación de algo histórico. Es el futuro. En 2017 ayudé a crear un exchange desde cero. Fue un proyecto que, por razones del grupo inversor, no resultó, pero aprendí muchísimo. Luego entré como director de operaciones en Huobi, que es uno de los exchanges más grandes de China. Uno de los inversores de ese primer proyecto que comenté, terminó siendo CEO de Huobi en Argentina y me llamó. Estuve dos años trabajando para ellos desde Buenos Aires, con capacitaciones intensivas de algunas semanas en China. Después, una amiga de Huobi, que trabajaba en Binance en China, me dijo que les interesaba mi perfil. Así, luego de largas entrevistas, comencé en Binance en 2020.

Binance se creó hace cuatro años, hoy tiene presencia en más de 150 países y emplea más de 3.000 personas a nivel mundial.

¿Cómo surgió y qué hace Binance?

Hace cuatro años, cuando explotaban las transacciones en bitcoin, Changpeng Zhao -conocido como CZ- decidió fundar Binance. CZ es un empresario que desarrolló el blockchain. Si bien es de origen chino, Binance es descentralizada. Hoy tiene presencia en más de 150 países. Trabajamos en esta empresa más de 3.000 personas a nivel mundial, de manera totalmente remota. La plataforma brinda todo con criptomonedas, desde comprarlas hasta invertirlas en proyectos, aprender sus usos y venderlas. Tenemos todo el espectro de posibilidades para los usuarios, para que puedan operar en un entorno digital controlado.

En Reino Unido se ordenó la detención de la actividad de Binance; en Tailandia la Security Exchange Commission (SEC) la demandó por trabajar sin licencia; en EE.UU. han tenido limitaciones y así en otros países. ¿Qué ocurre?

Mi scope es Latinoamérica. Para preguntas sobre la operación a nivel mundial, no soy la persona, pero básicamente cambiaron las regulaciones en varios países y no fue solo Binance la que tuvo que limitar sus operaciones, sino todos los exchanges de «cripto» que tenían operaciones locales. No nos interesa operar de manera ilícita y colaboramos siempre con las autoridades de los países. Cuando empiezan a aparecer las regulaciones, nos requieren que nos adecuemos a las normas, lo cual es lógico, pero como las normas vienen después de la operación, lleva un tiempo hasta que la empresa pueda adecuarse.

¿Usted dice que esto les pasa a ustedes y también a sus competidores?

Exactamente, la industria tiene este problema: que las normas se crean después de la tecnología, y la adaptación suele demorar. Siempre la noticia somos nosotros, porque somos el exchange más grande del mundo y con presencia en más países.

El sector casi no está regulado...

Generalmente no está regulado, pero hay proyectos de regulación en ciertos países; Uruguay es uno de ellos. El senador Juan Sartori presentó hace unos tres meses un proyecto de ley para darle un contexto legal a las criptomonedas. En EE.UU., por ejemplo, existe una licencia. En China hay un bloqueo, están prohibidas las operaciones con criptomonedas. En Singapur no se pueden operar derivados. En Brasil se pueden operar derivados con ciertos tipos de licencias. O sea, en algunos países existe cierto tipo de regulaciones.

¿Cómo tiene respaldo el usuario al operar?

El mercado se autorregula con la oferta y la demanda. Si hay gente dispuesta a pagar US$ 66.000 por un bitcoin cuando hace un año costaba US$ 13.000, se nota que está convalidada la confianza en la moneda. Además, Binance tiene fondos de garantía, por lo que si hay algún tipo de hackeo a nuestra plataforma la empresa automáticamente responde con estos fondos para evitar la pérdida en los usuarios.

El hecho de que las criptomonedas no tienen respaldo de los bancos centrales, ¿cómo afecta al rubro?

Eso es parte de la educación financiera «cripto», parte de nuestro trabajo es explicarle a la gente cuáles son los beneficios. También es parte del futuro, en el sentido de que cada vez vamos a ver menos dinero en papel y más dinero «cripto», con lo cual interiorizarse de todo esto es adelantarse a lo que se viene.

Maximiliano Hinz, director de operaciones de Binance para América Latina, lid "Operamos con cerca de 300 criptomonedas. Trabajamos con aquellas que, luego de un due diligence y una auditoría, consideramos que son de proyectos más seguros".

¿Cuántas criptomonedas existen actualmente?

Más de 7.000. Nosotros operamos con cerca de 300. Trabajamos con aquellas criptomonedas que, luego de un due diligence y una auditoría, consideramos que son de proyectos más seguros.

¿Qué volumen de transacciones manejan?

Nuestro volumen operado es de US$ 100.000 millones por día. Eso es el 50% de lo que se opera en el mercado «cripto» a nivel mundial. El número dos del mercado llega a los US$ 10.000 millones diarios.

¿Cómo funciona la operativa?

La plataforma no tiene ningún costo de apertura de cuenta. Lo único que se pagan son las comisiones de transacción, que son del 0,075%.

¿Cuál es el mínimo para invertir?

Diez dólares; prácticamente cualquier persona puede invertir.

"Nuestro volumen operado es de US$ 100.000 millones por día. Eso es el 50% de lo que se opera en el mercado «cripto» a nivel mundial", aseguró Hinz.

¿Y el promedio de inversión?

Es difícil de calcular, puede variar. Hay gente que tiene más de 1.000 bitcoin, con lo cual, con el precio actual, suma más de US$ 60 millones.

El 20 de octubre el bitcoin llegó al máximo histórico, con un precio superior a los US$ 66.000. ¿A qué se debió?

Gran parte del empujón es porque en EE.UU. se dictó un Exchange Trade Fund (ETF), que es como la réplica del bitcoin en la bolsa, entonces uno podía comprar en el broker una acción respaldada. Eso aumentó la demanda del mercado primario de bitcoin y empujó el precio al alza.

¿Cuándo comenzaron con las operaciones en Uruguay?

En septiembre. Hicimos un evento de lanzamiento y la idea es crear más eventos con la comunidad para ayudarla a comprar y vender criptomonedas de mejor manera.

¿Cuántos uruguayos hacen transacciones con ustedes?

No es un número que sea público.

¿Qué comercios aceptan criptomonedas en Uruguay?

No es ajeno que en Uruguay se hagan transacciones de terrenos o propiedades con criptomonedas, básicamente permutas. Cada vez hay más empresas que utilizan Binance Pay, por ejemplo, en la pizzería Peperoni (*), en PC Compu, en F&F Hostel de Punta del Este, para pasajes está Travala.com. Es claro que se trata de una modalidad creciente.

¿Cuánto crecieron en pandemia?

A nivel región, crecimos más de 10 veces. Antes, en un año normal, veníamos con un crecimiento estable de 1,5 o 1,6. Para 2021, creemos que duplicaremos nuestra capacidad, porque al haber crecido tanto en los años previos, lo esperable es que no se crezca tan fuerte en la industria.

¿En Argentina los favoreció la crisis financiera?

Este es un país con muchísima adopción de criptomonedas, el contexto macroeconómico es fundamental en ese sentido, por eso nuestros esfuerzos el año pasado estuvieron acá (N. de R.: se refiere a Buenos Aires).

¿Qué es Binance Lab?

Es una incubadora que busca proyectos y los financia. Invertimos en emprendedores alineados con nuestro desarrollo de productos.

¿Los uruguayos se pueden postular?

No es por postulación, sino que Binance Lab busca activamente las empresas donde invertir.

¿Qué es Binance Research y Binance Academy?

El primero es una unidad que investiga el ecosistema «cripto», y va de la mano de Binance Academy, que aporta artículos académicos y enseña en forma gratuita lo necesario para que, de manera segura y confiable, se opere en el mundo «cripto». Nos interesa tener usuarios informados.

¿Cuáles son los próximos planes de la empresa?

Tenemos un plan muy fuerte en todo lo que es cumplimiento y para estar regulados en todos los países donde se pueda. Nuestro plan es acompañar a los reguladores para que Binance sea la empresa «cripto» que cumpla con las disposiciones y pueda operar de manera transparente en la mayor cantidad de países.

«El Salvador sentó precedente al adoptar el bitcoin» El Salvador se convirtió en el primer país en aceptar al bitcoin como moneda de curso legal; también hay protestas contra esa medida. ¿Qué opinión le merece?

Del punto de vista político prefiero no responder, porque desconozco la realidad a ese nivel de El Salvador, pero del punto de vista económico es indiscutible que lo que hizo (Nayib) Bukele fue beneficioso para el país. Cuando Bukele hizo la compra, el bitcoin estaba a un precio cercano a US$ 40.000 y hoy está en los US$ 60.000. Si hacemos la cuenta, ganó alrededor de 50% en menos de un mes, con lo cual fue un negocio positivo para la población. Lo que está haciendo es generar un mercado económico para el futuro. El Salvador está siendo pionero en ese sentido. Lo que pasa es que en América Latina todavía existe muy poca educación financiera. A medida que exista más integración entre el mercado «cripto» y el tradicional, la gente va a aprender los beneficios de esto. El Salvador sentó precedente y no sería de sorprender que en unos cinco años, otros 10 países también hayan adoptado las criptomonedas.

(*) En una versión anterior de este artículo se mencionó que la cadena de restaurantes Don Peperone utiliza Binance Pay, pero la empresa Binance rectificó a El País que en realidad se trata de una pizzería llamada Peperoni. A los lectores y los involucrados, las disculpas del caso.