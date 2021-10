Así le fue al primer ETF de bitcoin en su debut en Wall Street

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El primer fondo indexado (ETF, en inglés) vinculado a los futuros del bitcoin debutó en Wall Street. Se trata de un "hito" para el sector de las criptomonedas, lo que ha generado gran expectación y ha acercado a la divisa virtual más utilizada a sus máximos históricos.

El ETF subió este martes cerca de un 3% en su debut, mientras el bitcóin, la criptomoneda más utilizada, superaba los US$ 63.000, aproximándose a su máximo histórico.



A las 10.00 hora local (11:00 de Uruguay), el Bitcoin Strategy ETF (BITO, por su etiqueta) subía un 3,13% y se situaba en US$ 41,25 el título, por encima de su valor de referencia de US$ 40 previo a la cotización, según datos del mercado.



Los ejecutivos de ProShares, la firma que lanzó el producto financiero, estuvieron presentes hoy en el tradicional toque de campana del parqué neoyorquino, aplaudiendo desde el balcón y celebrando lo que han considerado un "hito" para este sector.



El consejero delegado de ProShares, Michael L Sapir, señaló este lunes que BITO marcará un "hito para las ETF" y es especialmente interesante porque evita a los inversores "la molestia" de crear una cartera de bitcoin en un proveedor de criptomonedas para quienes están preocupados por su regulación y riesgo.



"Creemos que una multitud de inversores han estado esperando con ganas el lanzamiento de una ETF vinculada al bitcoin después de años de esfuerzos para lanzarla", agregó el ejecutivo de esta empresa, que ofrece una gran variedad de fondos indexados desde 2006.



El regulador estadounidense se ha mostrado reticente durante años a aprobar cualquier fondo indexado relacionado con el bitcoin debido a las dudas sobre su transparencia, y la diferencia es que este nuevo producto no invierte directamente en la criptomoneda sino en los contratos de futuros asociados a ella.



El bitcoin, que ha estado ascendiendo los últimos días por la expectación, superó esta mañana los US$ 63.000 acortando distancias con su máximo de casi US$ 65.000. Desde comienzo de año, se ha revalorizado más del 110%.